Las 5 cosas que debes saber este 5 de noviembre: elecciones en EE.UU., accidente de avión en Louisville y presidente de Perú

CNN entrevista al presidente de Perú, José Jerí, tras la decisión de su Gobierno de cortar relaciones diplomáticas con México. Un accidente de avión cerca del aeropuerto de Louisville deja al menos siete muertos. Las disputas detrás del aplazamiento de la Cumbre de las Américas. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Zohran Mamdani será el próximo alcalde de Nueva York, según la proyección de CNN. El socialista democrático derrotó por segunda vez al exgobernador Andrew Cuomo tras las primarias demócratas de junio y al republicano Curtis Silwa en una contienda con importantes implicaciones para el futuro de la ciudad y del Partido Demócrata: la victoria de Mamdani representa un triunfo para el ala progresista en un momento en que los demócratas a nivel nacional están divididos sobre cómo contrarrestar al presidente Donald Trump, también neoyorquino, quien ha calificado a Mamdani de “comunista”.

Al menos siete personas murieron y más de 10 están heridas luego de que un avión de carga de UPS se estrellara poco después de despegar del aeropuerto de Louisville, Kentucky, el martes, dejando un rastro de destrucción. Las autoridades investigan cuál fue la causa del mortal accidente.

Dick Cheney, fallecido el lunes, deja un legado de poder, controversias y políticas de guerra que marcaron y definieron al Estados Unidos contemporáneo. Fue el cuadragésimo sexto vicepresidente del país y sirvió junto al presidente republicano George W. Bush durante dos mandatos entre 2001 y 2009. Cheney, el artífice de la “guerra contra el terrorismo”, fue durante décadas una figura influyente y a la vez polémica en Washington.

El presidente interino de Perú, José Jerí, dijo este martes que mantuvieron “la cordialidad hasta donde se pudo” con México, al referirse a la decisión de su Gobierno de romper relaciones diplomáticas con el país por la decisión de dar asilo a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez. Aquí la entrevista exclusiva con CNN.

Las tensiones diplomáticas que atraviesan la región, marcadas por el despliegue militar estadounidense que pone presión sobre Venezuela, quedaron marcadas en la decisión de República Dominicana de posponer a 2026 la Cumbre de las Américas que iba a realizarse en diciembre en el país caribeño.

¿Qué película retrató la vida de Dick Cheney?

A. “War Dogs”

B. “Lord of War”

C. “Vice”

D. “Dick”

Jonathan Bailey es el “hombre vivo más sexi” de 2025, según la revista People

La estrella de “Wicked”, “Jurassic World: Rebirth” y “Bridgerton” es el primer hombre gay en recibir el premio que ha hablado sobre su orientación sexual públicamente. “Es el honor de mi vida”, dijo Bailey a Jimmy Fallon tras la distinción.

David Beckham fue nombrado caballero por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor

El excapitán de la selección inglesa de fútbol aceptó el título de caballero por sus servicios al deporte y a la beneficencia el martes en una ceremonia en el Castillo de Windsor, donde también recibieron honores el autor y guionista británico-japonés Kazuo Ishiguro y la estrella del West End y Broadway, Elaine Paige.

Studio Ghibli y otras empresas japonesas le piden a OpenAI que deje de usar sus contenidos para entrenar su IA

La Asociación para la Distribución de Contenidos en el Extranjero envió una carta pública a OpenAI exigiendo que la empresa de inteligencia artificial deje de usar sus contenidos para entrenar su plataforma de generación de video Sora 2.

67

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo este martes un ataque contra una embarcación en el este del océano Pacífico que dejó dos muertos, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Las diversas operaciones de EE.UU. ya han matado a 67 personas a bordo de un total de 17 barcos.

“Estamos tramitando ese pago parcial lo más rápido y en la mayor medida posible”

—La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el Gobierno acataría plenamente la orden judicial de mantener el flujo de algunos beneficios del SNAP, a pesar de la amenaza del presidente Donald Trump de retener la asistencia federal para cupones alimenticios en el marco del cierre del Gobierno.

La impresora 3D más extraña: un robot araña construye casas con tierra sin emitir carbono

Un prototipo de robot semiautónomo llamado Charlotte, desarrollado en Australia, combina robótica e impresión 3D para construir estructuras con tierra local. Sus creadores afirman que podría revolucionar la construcción, haciéndola más barata y libre de carbono, e incluso sería ideal para futuras bases lunares.

🧠 La respuesta del quiz es: C. “Vice”, dirigida por Adam McKay, cuenta el ascenso de Dick Cheney, quien pasó de burócrata discreto de Washington a convertirse en uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de EE.UU.

