Advertencia para los republicanos y lecciones para los demócratas: cómo las elecciones del martes influirán en las de 2026

El dominio demócrata en las elecciones del martes restableció las expectativas de cara a la batalla del próximo año por el control de la Cámara de Representantes y el Senado, revitalizando a un partido que había estado en el desierto político y dejando a los republicanos lamentándose de que las ventajas que el presidente Donald Trump logró hace un año entre sectores clave del electorado prácticamente se han desvanecido.

“Si lo de anoche no fue un mensaje para todos los republicanos, entonces tenemos la cabeza enterrada en el suelo”, dijo el senador republicano de Virginia Occidental, Jim Justice.

La lista de ganadores demócratas abarcó todo el espectro ideológico del partido, desde Zohran Mamdani, el socialista democrático elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, hasta Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, las moderadas con sólidas credenciales en seguridad nacional que resultaron elegidas gobernadoras de Virginia y Nueva Jersey, respectivamente.

Sus victorias podrían movilizar a los demócratas en las contiendas competitivas de la Cámara de Representantes, el Senado y las gobernaciones el próximo año en torno a un mensaje que los tres hicieron central en sus campañas, en diferentes formas: promesas de reducir el costo de vida.

Pero el terreno de juego no será fácil para los demócratas. Los estrategas de ambos partidos coinciden en que el control de la Cámara estará en juego, pero el efecto neto de los movimientos de redistribución de distritos en todo el país —particularmente si la Corte Suprema decide debilitar la Ley de Derecho al Voto— podría dejar menos escaños competitivos para los demócratas. Y el mapa del Senado de 2026 incluye solo un puñado de escaños en manos republicanas que parecen estar en juego y muchos escaños que los demócratas tendrán que defender.

Aun así, los resultados del martes pueden envalentonar a los demócratas a continuar su estrategia en el actual cierre del Gobierno, mientras encienden nuevos debates sobre qué tipo de candidatos pueden ganar y dónde.

Margie Omero, encuestadora demócrata, dijo que las elecciones deben verse en el contexto más amplio de un año en el que los votantes del partido han llenado ayuntamientos y mítines, ganado contiendas clave como la de la Corte Suprema de Wisconsin en la primavera y una serie de elecciones especiales, y obtenido victorias en la captación de candidatos para las elecciones de mitad de período del próximo año.

“Si tomas en cuenta todo el año, cuenta una historia bastante similar, que es que los demócratas están motivados y los republicanos están menos motivados”, dijo Omero.

Trump, dijo ella, “ha perdido popularidad y ha perdido altura en todos sus temas principales, como la economía y la inmigración”.

“¿Dónde deja eso a sus seguidores en unas elecciones de mitad de período o en un año sin elecciones presidenciales?”, dijo Omero. “¿Para qué van a salir, si él es menos popular y sus políticas son menos populares y su agenda es menos popular?”

Además de las victorias en las contiendas para gobernador y elecciones municipales, y una victoria crucial en una votación estatal para dar luz verde a una iniciativa de redistribución de distritos para agregar cinco escaños más que favorecen a los demócratas en California, el partido también logró el martes una larga lista de victorias menos destacadas.

Rompieron la supermayoría republicana en el Senado estatal de Mississippi. Dieron la vuelta a dos escaños en la Comisión de Servicios Públicos de Georgia. Derrotaron una iniciativa electoral de identificación de votantes en Maine. Sus jueces titulares de la Corte Suprema de Pensilvania prevalecieron en las votaciones de retención.

Los resultados demostraron que muchas de las ventajas que Trump había logrado en 2024 se han evaporado. En Nueva Jersey, el candidato republicano a gobernador Jack Ciattarelli no pudo igualar los niveles de apoyo de Trump entre los votantes latinos y negros. En Virginia, Spanberger logró el desempeño demócrata más impresionante en los últimos años —superando los márgenes de los dos últimos candidatos presidenciales del partido y llevando a la victoria, bajo su influencia, al candidato a fiscal general plagado de escándalos, Jay Jones.

Para los republicanos, las consecuencias podrían presentarse de varias formas, incluyendo el cambio en el impulso del partido por la redistribución de distritos para agregar escaños ganables en estados profundamente republicanos, y transformar la manera en que los republicanos en contiendas competitivas de mitad de período se acercan a Trump.

“La imagen es bastante clara”, dijo el encuestador republicano Whit Ayres. “No es un mensaje confuso.” Ayres señaló varias lecciones que los republicanos deberían aprender de los resultados del martes. En Virginia y Nueva Jersey, dos estados que Trump perdió en sus tres candidaturas presidenciales, los candidatos republicanos a gobernador se vincularon al presidente, una “estrategia perdedora desde el principio”, dijo.

También dijo que los republicanos podrían verse inclinados a replantear su estrategia sobre la redistribución de distritos.

“Dadas las diferencias de los demócratas ayer, lo último que quieres hacer si quieres mantener la Cámara es debilitar a los miembros republicanos titulares de la Cámara, y eso es exactamente lo que sucederá si intentas crear más distritos republicanos”, dijo.

Por su parte, Trump y sus principales aliados minimizaron públicamente los resultados electorales, señalando en las redes sociales que el presidente no estaba en la boleta. En parte, el mandatario culpó al cierre en curso del Gobierno federal, diciendo a los legisladores republicanos en una sesión a puerta cerrada el miércoles por la mañana que están siendo “aniquilados” políticamente por el estancamiento, dijo una fuente a CNN.

El vicepresidente J. D. Vance dijo que “es idiota reaccionar de forma exagerada a un par de elecciones en estados azules”. Pero también advirtió que el Partido Republicano necesita “hacer un mejor trabajo para movilizar más votantes que en el pasado”.

“Lo dije en 2022, y lo he repetido desde entonces: nuestra coalición es de ‘baja propensión’ y eso significa que tenemos que hacerlo mejor al movilizar más votantes que en el pasado”, dijo Vance el miércoles por la mañana en X.

Vance también instó a los republicanos a centrarse en la asequibilidad. Dijo que el Gobierno de Trump “heredó un desastre de Joe Biden y Roma no se construyó en un día”.

El asesor de Trump, Alex Bruesewitz, calificó los resultados electorales como una “gran lección para el Partido Republicano”, culpando a la candidata perdedora a gobernadora de Virginia, la vicegobernadora Winsome Earle-Sears, por no generar entusiasmo dentro del movimiento “Make America Great Again” de Trump.

“Tu candidato necesita poder movilizar a TODAS LAS FACCIONES de nuestro partido, y lo logran siendo MAGA hasta el final”, escribió en X.

Aunque las derrotas del Partido Republicano el martes fueron de gran alcance, los republicanos se centraron en destacar a un ganador demócrata: Mamdani, el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, musulmán de 34 años y socialista democrático.

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, llamó a Mamdani “el nuevo líder del Partido Demócrata”.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo que el líder de la minoría Hakeem Jeffries “al parecer ahora es socialista”, ya que Jeffries respaldó a Mamdani.

La victoria de Mamdani sobre el exgobernador Andrew Cuomo en la ciudad de Nueva York envalentonó al ala izquierda del Partido Demócrata. Usamah Andrabi, portavoz de Justice Democrats, un grupo creado para destituir a los “demócratas corporativos” y elegir a progresistas, dijo que la victoria de Mamdani marca un “punto de inflexión” para su movimiento y muestra la importancia de las contiendas competitivas.

Un debate de larga data que los resultados del martes no resolvieron es la batalla ideológica dentro del Partido Demócrata sobre el camino a seguir, con una serie de primarias competitivas para la Cámara y el Senado a solo meses de distancia y las primarias presidenciales de 2028 ya en el horizonte.

“Las primarias demócratas pueden y deben ser el campo de batalla para el control de la dirección de nuestro partido”, dijo Andrabi.

Sin embargo, en Nueva Jersey y Virginia los candidatos demócratas ganadores son moderados con sólidas credenciales en seguridad nacional. Spanberger, la gobernadora electa de Virginia, criticó a Mamdani en una entrevista con CNN pocos días antes de las elecciones, sugiriendo que sus propuestas para reducir el costo de vida finalmente decepcionarán a sus seguidores.

“No tenemos que conformarnos”, dijo Omero, la encuestadora demócrata. “Podemos tener candidatos más moderados en algunos lugares y candidatos más progresistas en otros. Eso parece una lección importante”.

Un área en la que los demócratas parecían estar ampliamente de acuerdo el miércoles es el cierre del Gobierno en curso, impulsado en parte por la exigencia de los demócratas de que los republicanos hagan concesiones en la financiación de la atención médica para poder aprobar una medida que financie al Gobierno. El senador demócrata de Connecticut, Chris Murphy, escribió en X que “no es una coincidencia que estas grandes victorias hayan llegado en el momento exacto en que los demócratas estamos usando nuestro poder para defender algo y ser fuertes. Es un gran riesgo no aprender esa lección”.

Sarah Ferris y Alejandra Jaramillo de CNN contribuyeron a este informe.