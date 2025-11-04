Al menos tres muertos y 11 heridos en accidente de avión cerca del aeropuerto de Louisville, informa el gobernador

Por Cindy Von Quednow, CNN

Al menos tres personas murieron y once están heridas tras el accidente de avión en Kentucky, informó el gobernador Andy Beshear en una conferencia de prensa este martes.

El gobernador indicó que el número de muertos y heridos es preliminar y podría aumentar.

Algunos de los heridos tenían lesiones “muy graves” y están siendo atendidos en hospitales locales, añadió Beshear.

Previamemte, se informó que un avión MD-11 de UPS se estrelló poco después de despegar cerca del aeropuerto de Louisville, Kentucky, según la Administración Federal de Aviación.

El vuelo 2976 de UPS se estrelló poco después de las 5 p.m. hora local y se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, según un comunicado de la FAA, que está investigando el accidente junto con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. La NTSB liderará la investigación, informó la FAA el martes.

Había tres tripulantes en el avión, según un comunicado de UPS que decía en parte: “En este momento, no hemos confirmado ninguna lesión o víctima”.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville y otras agencias están respondiendo al accidente, informó LMPD en una publicación en X. Se han reportado heridos, dijeron las autoridades.

Videos de WAVE, afiliada de CNN, muestran una enorme columna de humo negro elevándose no muy lejos de la pista del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali.

El Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali es el centro logístico aéreo mundial de UPS. El Worldport de la compañía cuenta con más de 465.000 metros cuadrados, donde más de 12.000 empleados de UPS procesan más de dos millones de paquetes al día, según la empresa.

Se ha emitido una orden de refugiarse en el lugar para todas las ubicaciones dentro de un radio de 8 kilómetros del aeropuerto, agregaron las autoridades.

“LMPD y varias otras agencias están respondiendo a reportes de un accidente aéreo cerca de Fern Valley y Grade Lane”, decía la publicación. “Grade Lane permanecerá cerrada indefinidamente entre Stooges y Crittenden”.

El McDonnell Douglas MD-11F es un avión de transporte de carga fabricado originalmente por McDonnell Douglas y posteriormente por Boeing. La aeronave es utilizada principalmente por FedEx Express, Lufthansa Cargo y UPS Airlines para el transporte de carga.

El McDonnell Douglas MD-11 fue un popular avión de pasajeros de fuselaje ancho después de su primer vuelo en 1990.

A medida que aumentaron los costos de combustible para los aviones de tres motores, muchos de ellos fueron convertidos en cargueros. El avión puede despegar con un peso máximo de 287.000 kilos y transportar más de 144.000 litros de combustible, según Boeing, que compró McDonnell Douglas.

Con información de Von Quednow y Pete Muntean.

The-CNN-Wire

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.