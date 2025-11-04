Skip to Content
CNN - Spanish

Resultados de las elecciones a Gobernador de Nueva Jersey 2025, en vivo

By
Published 5:20 PM

CNN en Español

Los votantes en el tradicionalmente demócrata estado de Nueva Jersey elegirán al reemplazo del gobernador demócrata Phil Murphy, quien no puede volver a postularse. En medio de aumentos de impuestos y costos crecientes de los servicios públicos, la asequibilidad ha ocupado el centro de la elección. Jack Ciattarelli, el republicano respaldado por Trump y que ha elogiado el desempeño del presidente en su segundo mandato, ha buscado localizar la carrera —presentándose como el típico “chico de Jersey” y retratando a la representante Mikie Sherrill, quien se mudó al estado tras una carrera en la Marina—, como una outsider.

Fuente: Datos de resultados vía Associated Press; Proyecciones de CNN

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

CNN Newssource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.