Las 5 cosas que debes saber este 4 de noviembre: elecciones de EE.UU., Carlos Manzo y deportaciones

¿Por qué mataron a Carlos Manzo? El peso de las deportaciones en los latinos que apoyaron a Trump. Perú rompe relaciones diplomáticas con México. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Ciudadanos de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y California, entre otros, van a las urnas este martes, en la primera serie de elecciones clave que se celebran en Estados Unidos desde que asumió el presidente Donald Trump su segundo mandato. Los neoyorquinos elegirán nuevo alcalde en una contienda que enfrenta al ganador de las primarias demócratas de la ciudad, Zohran Mamdani, con el exgobernador Andrew Cuomo — quien intenta un regreso político como independiente— y el republicano Curtis Sliwa. Sigue aquí el minuto a minuto de la jornada y la actualización de resultados clave.

Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, fue asesinado tras pedir mayor seguridad para su municipio ubicado en el estado mexicano de Michoacán. Conocido como “el del sombrero”, había hecho de la lucha contra la violencia su principal bandera. Exdiputado de Morena, ganó la alcaldía con amplio margen. Su muerte generó indignación y reclamos al Gobierno.

Ricardo Francisco, dominicano y votante de Donald Trump en 2024, creyó que el presidente no llevaría adelante deportaciones masivas. Hoy, su restaurante en Pensilvania sufre una caída del 35 % en las ventas tras la expulsión de más de 500.000 inmigrantes a nivel nacional. Aunque su negocio tambalea, mantiene la fe en que Trump rectifique su política y enfoque en la economía.

El Gobierno de Perú anunció este lunes que rompió relaciones diplomáticas con México, luego de que este país otorgara asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez. El canciller señaló que México ha difundido “una versión tendenciosa e ideologizada” del supuesto intento de “golpe de Estado” contra Pedro Castillo en 2022.

El cierre del Gobierno está a punto de convertirse en el más largo de la historia. Millones de estadounidenses luchan por sobrevivir con salarios de cero dólares y corren el riesgo de perder su cobertura médica o la ayuda alimentaria vital. Trump parece ajeno a que el cierre gubernamental pueda perjudicar aún más su imagen entre la mayoría de los estadounidenses, quienes ya están desencantados con su segundo mandato. Análisis.

¿Cómo se llama el túnel de 2.000 años de antigüedad en el Coliseo de Roma que ahora podrán recorrer los turistas?

A. El Pasaje de Cómodo

B. El Túnel de Máximo Décimo Meridio

C. El Camino de Santiago

D. El Paso de Marco Aurelio

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Jennifer Aniston hace oficial en Instagram su relación con Jim Curtis

La estrella de Hollywood Jennifer Aniston confirmó su relación con su nuevo novio, Jim Curtis, al publicar una foto de él en Instagram para celebrar su cumpleaños este domingo.

Todos los estrenos de noviembre de series y películas en streaming

Después de Halloween, las plataformas de streaming se concentran en títulos de prestigio que gustan tanto en las ceremonias de premios, así como en prepararse para las festividades de Navidad. El título más esperado este noviembre es el estreno de la temporada 5 de “Stranger Things”.

En Mixquic, el Día de Muertos florece entre incienso, pétalos y tradición familiar

San Andrés Mixquic, un pueblo a las afueras de la Ciudad de México, mantiene viva la tradición del Día de Muertos entre flores de cempasúchil, incienso y rituales familiares, resistiendo la influencia de los tiempos modernos y celebrando la memoria de sus seres queridos.

50 %

El Gobierno de Trump anunció que proporcionará la mitad de los beneficios normales de cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en noviembre. Ese 50 % se cubrirá con unos US$ 4.650 millones del fondo de contingencia del programa.

“Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables no solamente materiales, sino quien ordenó esta ejecución”

—La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, promete que “no habrá impunidad” tras el asesinato del alcalde de Uruapan y descarta una militarización.

Una experiencia inédita: visitar el interior del Obelisco en Buenos Aires

El Obelisco, el monumento más emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, abre sus puertas al público. Ofrecerá una perspectiva única de la capital de Argentina desde el mirador ubicado en su cima. Desde su inauguración, hace casi 90 años, ha estado cerrado, pero ha sido un testigo mudo de la vida porteña. ¿Qué secretos guarda en su interior?

🧠 La respuesta del quiz es: A. Un túnel de 2.000 años de antigüedad conocido como el Pasaje de Cómodo, utilizado por los emperadores romanos para acceder al Coliseo sin ser vistos, abrirá sus puertas al público este mes.

