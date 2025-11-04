Jonathan Bailey es el “hombre vivo más sexi” de 2025, según la revista People

Por Choire Sicha, CNN

La revista People, despreciando a millones de personas sexis que ya no están vivas, ha elegido una vez más al “hombre vivo más sexi”.

Curiosamente, este título casi siempre recae en un actor. Decenas de miles de bomberos de manos callosas y veterinarios sensibles son ignorados anualmente en favor de estrellas de Hollywood rentables que, casualmente, tienden a atraer la atención hacia revistas en apuros. (People Inc., que pertenece a la corporación IAC de Barry Diller, despidió al 6 % de su plantilla el mes pasado).

Este año, el actor Jonathan Bailey fue nombrado para el puesto honorario y no remunerado. La estrella de “Wicked”, “Jurassic World: Rebirth” y “Bridgerton” es el primer hombre gay en recibir el premio que ha hablado sobre su orientación sexual públicamente. “Es el honor de mi vida”, dijo Bailey a Jimmy Fallon.

La revista hizo dos portadas, una de ellas con el perro de Bailey, Benson.

Aquí tienes respuestas a algunas otras preguntas.

No es necesario deshacerse del hombre más sexi saliente. Simplemente es degradado en sex appeal sin ceremonias. La revista People advirtió que el ganador de este año tendría “grandes zapatos que llenar”, y esos zapatos pertenecen al más sexi de 2024, John Krasinski. (Según Wikifeet, calza talla 12 US). Krasinski también tiene la carrera de Hollywood menos interesante pero muy exitosa que uno pueda imaginar, pero eso no significa que deba ser exiliado ni nada peor. Próximamente se le podrá ver interpretando al glamoroso personaje de propiedad intelectual de Paramount Jack Ryan —a quien ha interpretado en una serie de Amazon durante cuatro temporadas— en la sexta película de la franquicia.

No es solo la apariencia, han dicho los editores de People, mencionando de manera ambigua que “la apariencia no es lo único por lo que se juzga a los candidatos”, y agregando que incluyeron a Michael B. Jordan por su activismo político.

¡En realidad, se desconoce! Como una biblioteca presidencial (que se acerca a los US$ 1.000 millones) o una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (US$ 85.000), el precio, si es que existe, de ser declarado el “hombre vivo más sexi” de People puede ser extravagante, pero sospechamos que el verdadero costo es solo espiritual. Andrea Lavinthal, directora ejecutiva de Proyectos Especiales Integrados de la revista, dijo recientemente en voz alta que no le pagan al homenajeado… y que el homenajeado no paga a la revista.

Algunos. La gente también puede opinar sobre quién es sexi, y antes del anuncio oficial se dan a conocer las elecciones del público. Entre ellos hay hombres tan diversos como el “papá primerizo más sexi del deporte”, que es Christian McCaffrey. El título de “papá de gato más sexi” lo ganó Dave Franco.

¡Sí! Al igual que muchos otros títulos, como el Grammy al Mejor Artista Nuevo y el de “Duque de York” en Inglaterra, este también tiene un trasfondo oscuro. Por ejemplo, todas las personas nombradas “hombre vivo más sexi” morirán en algún momento. Muchos han vivido años de guerra y terrorismo. La mayoría también sufrirá divorcios, franquicias fallidas, pérdida de cabello y repentino crecimiento capilar. Aun así, es bonito pensar que haber sido nombrado alguna vez extremadamente, extravagantemente sexi debe mantenerlos abrigados en las noches más frías.

Brad Pitt fue el primero nombrado hombre vivo más sexi en 1995.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.