EE.UU. podría cerrar partes de su espacio aéreo ante escasez de controladores de tráfico en medio del cierre del Gobierno

El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) podría cerrar algunas partes del espacio aéreo de EE.UU. si suficientes controladores de tráfico aéreo no se presentan a trabajar, dijo el secretario de Transporte Sean Duffy el martes.

“Si nos llevan a una semana a partir de hoy, demócratas, verán un caos enorme”, dijo Duffy en una conferencia de prensa el martes. “Verán retrasos masivos en los vuelos, verán numerosas cancelaciones, y puede que vean que cerremos ciertas partes del espacio aéreo porque simplemente no podemos gestionarlo porque no tenemos los controladores de tráfico aéreo”.

Los controladores recibieron un cheque de pago parcial al inicio del cierre, y la semana pasada no recibieron ninguno. El jueves, dijo Duffy, los controladores recibirán otro recibo de pago que dice US$ 0. Indicó que muchos controladores no pueden quedarse sin dos cheques de pago.

Los controladores, al igual que los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), son empleados esenciales y deben trabajar durante los cierres del Gobierno federal a pesar de no recibir pago. La semana pasada, la ausencia de empleados de la TSA y de la Administración Federal de Aviación causó largas esperas de seguridad en Houston y retrasos en aeropuertos de todo el país.

“No puedo simplemente encontrar dinero y pagar a los controladores de tráfico aéreo”, dijo Duffy. “Así no funciona nuestra constitución ni nuestro Gobierno”.

A principios de este año, el DOT contrató a 2.000 controladores para intentar abordar una escasez de décadas, pero Duffy dijo que el cierre “tendrá un impacto”.

“Estos jóvenes tienen una decisión que tomar: ¿quieren entrar en una profesión donde puede haber un cierre y no se les pague? Eso ha afectado nuestra fuente de nuevos empleados”, afirmó.

Duffy también reafirmó que si el espacio aéreo no era seguro, el DOT lo “cerraría”. Indicó que algunos controladores podrían trabajar en dos posiciones en vez de una debido a las ausencias, lo cual está permitido y es seguro, pero sí implica un mayor riesgo.

“Retrasamos vuelos, cancelamos o decimos a las aerolíneas que cancelen vuelos si no tenemos suficientes controladores para gestionar nuestros cielos de manera efectiva y segura”, dijo Duffy. “Con este cierre, sería deshonesto decir que no se inyecta más riesgo en el sistema. Hay más riesgo en el sistema”.

