EE.UU. aún no cumple la promesa de Trump de detener “todos los pagos” a Colombia; Rubio destaca la importancia de la relación

Más de dos semanas después de que el presidente de EE.UU. Donald Trump dijera que detendría “todos los pagos” a Colombia, no ha habido ninguna interrupción en la asistencia, incluso después de que el Gobierno sancionara al presidente Gustavo Petro, acusándolo de desempeñar un “papel en el comercio mundial de drogas ilícitas”.

No se está llevando a cabo una revisión integral en curso entre agencias de todos los programas de asistencia de EE.UU. a Colombia, dijeron funcionarios estadounidenses. Señalaron una fuerte relación de país a país, construida sobre décadas de inversión, y señalaron a Petro como el mayor impedimento para reforzar los esfuerzos conjuntos para combatir la producción y el tráfico de drogas ilícitas dentro del país.

Días después de la publicación en redes sociales de Trump calificando a Petro de narcotraficante y pidiendo cortar todos los pagos y subsidios al país, se había planeado una reunión interinstitucional con todos los jefes de gabinete para discutir el apoyo de EE.UU. a Colombia, dijeron funcionarios estadounidenses.

Pero esa reunión fue cancelada por razones desconocidas y no ha sido reprogramada.

La cancelación de la reunión interinstitucional significó que el asesor de seguridad nacional de Trump y secretario de Estado, Marco Rubio —quien ha sido fundamental para el enfoque general de la administración hacia la región— quedara nuevamente como la voz más influyente en el entorno del presidente para dar forma a la política. El equipo de Rubio comenzó a trabajar con el Departamento del Tesoro para implementar rápidamente sanciones contra Petro, según fuentes.

Rubio, tras la publicación inicial de Trump en Truth Social, citó públicamente la “excelente” relación entre EE.UU. y Colombia, fundada en una sólida asociación.

Cuando se le preguntó sobre el estado de la política, un alto funcionario del Gobierno destacó la dificultad del país para combatir el narcotráfico bajo el liderazgo de Petro y señaló una revisión de la asistencia estadounidense a nivel presidencial.

“A pesar de los miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses invertidos en los esfuerzos antidrogas de Colombia, los carteles están prosperando bajo las políticas fallidas del presidente Petro. El presidente Trump está revisando cuidadosamente cada programa e invirtiendo solo en proyectos que demuestren un valor claro para proteger a los ciudadanos estadounidenses”, dijo el funcionario.

“La política de Colombia en realidad no está representada por el presidente actual”, dijo Rubio mientras se preparaba para viajar a Asia con Trump.

“Nuestro problema con el presidente actual, además de su comportamiento, que ha sido errático y contraproducente, es que de hecho no está cooperando en nuestra lucha antidrogas, y sentimos que eso se abordaba mejor a nivel individual”.

Los comentarios de Rubio fueron un alivio para los funcionarios estadounidenses que en privado esperaban que la administración retrocediera y estableciera una distinción entre penalizar al país y apuntar a las acciones y la retórica beligerante del presidente.

Rubio continuó diciendo que el señalamiento a Petro —a quien llamó “líder extranjero hostil”— es “separado” de cualquier esfuerzo por castigar los esfuerzos conjuntos a nivel operativo entre los dos países, en los que EE.UU. ha invertido durante décadas.

Si bien el Gobierno ha señalado tanto a Colombia como a Venezuela como motores del narcotráfico, su enfoque para abordar el problema en cada país difiere considerablemente debido a historias diplomáticas contrastantes. Se han impuesto duras sanciones a Venezuela tanto por administraciones republicanas como demócratas, dada una ruptura en las relaciones diplomáticas después de que la Asamblea Nacional del país declarara que Nicolás Maduro no era el líder legítimo en 2019, una posición respaldada por EE.UU.

Y, en 2024, EE.UU. acusó a Maduro de robarse las elecciones del país.

Mientras tanto, las relaciones entre EE.UU. y Colombia permanecen intactas a pesar de las tensiones en la cúpula. Funcionarios de la administración de Trump también han elaborado planes para ataques dentro de Venezuela, mientras que no hay planes para ese tipo de acciones dentro de Colombia.

Los funcionarios del Gobierno de Trump son muy conscientes del calendario político en el país más grande de Sudamérica: la presidencia de Petro terminará el próximo año, ya que la Constitución le prohíbe postularse para un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2026.

“Nuestras relaciones con el pueblo de Colombia, el sector económico de Colombia, la mayoría de las personas en la política en Colombia y sus instituciones, en particular sus instituciones de defensa, son sólidas y duraderas, y seguirán siendo sólidas y duraderas mucho después de que este individuo ya no sea el presidente allí”, dijo Rubio.

La ira de Trump hacia Petro surge después de que el líder colombiano ha tomado al presidente de EE.UU. de manera muy personal, además de criticar duramente la guerra contra las drogas de la administración y su apoyo a Israel. Los funcionarios estadounidenses quedaron sorprendidos e indignados cuando Petro se unió a las protestas propalestinas en Nueva York en septiembre y pidió a los soldados estadounidenses que “desobedecieran las órdenes de Trump”. Esto llevó a que EE.UU. revocara la visa de Petro.

Pero días después, de regreso en Colombia, el líder de izquierda redobló su postura.

“Si el señor Trump sigue siendo cómplice del genocidio, como lo es hasta hoy, no merece otra cosa que la cárcel, y su ejército no debería obedecerle”, afirmó Petro en Bogotá.

La postura hostil de Petro hacia Trump continuó mientras los ataques estadounidenses contra embarcaciones de drogas en el Caribe se han mantenido a un ritmo constante durante los últimos dos meses. Tras uno de esos ataques, acusó a EE.UU. de asesinar a un pescador colombiano, lo que aumentó las tensiones y finalmente llevó a Trump a declarar que EE.UU. detendría los pagos a la nación.

CNN informó que al menos un ataque militar estadounidense en el Caribe en los últimos dos meses tuvo como objetivo a ciudadanos colombianos en un bote que había salido de Colombia, según dos personas informadas por el Pentágono sobre los ataques.

Cuando EE.UU. impuso sanciones contra Petro y dos de sus familiares en las últimas semanas, Rubio también descertificó oficialmente a Colombia como socio en la lucha contra el narcotráfico. Pero el lenguaje del Departamento de Estado al anunciar la descertificación dejó claro que se espera que el apoyo de EE.UU. a las instituciones del país continúe.

“Seguimos firmes en nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad colombianas, su sector de justicia y los funcionarios departamentales y municipales, y continuaremos colaborando con ellos en nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico”, dijo el anuncio del Departamento de Estado. “La decisión de hoy no es un reflejo de estas instituciones, sino de los fracasos e incompetencia de Gustavo Petro y su círculo cercano”.

El alto funcionario del Gobierno señaló que la imposición de sanciones a Petro y su familia fue una decisión de Trump después de que el presidente colombiano no fortaleciera los esfuerzos para abordar el problema de las drogas.

“La decisión de imponer sanciones a Petro y su familia se tomó finalmente a nivel presidencial, como ocurre con todas las acciones. El presidente Trump dejó claro que Colombia está ‘fracasando de manera notable’ en cumplir con sus responsabilidades de control de drogas, y Petro desde entonces ha redoblado la defensa de sus políticas fallidas”, dijo el funcionario.

Parte de la asistencia exterior de EE.UU. al país ya se había detenido tras la destrucción de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a principios del segundo mandato de Trump. Sin embargo, EE.UU. ha continuado proporcionando fondos de los departamentos de Estado y Defensa, incluso en temas de lucha contra el narcotráfico.

EE.UU. ha proporcionado alrededor de US$ 210 millones en asistencia a Colombia en este año fiscal, incluidos unos US$ 31 millones en apoyo agrícola, según datos del Departamento de Estado de EE.UU.

Si bien los funcionarios estadounidenses creen que la estrategia de enfocar las acciones en Petro y no en la totalidad de las instituciones de seguridad de Colombia está resuelta por el momento, advierten que las cosas podrían cambiar rápidamente en cualquier momento.

Hablando un día después de Rubio el mes pasado, el senador Lindsey Graham dijo que Trump cree que tanto Venezuela como Colombia “han sido refugios seguros para los narcoterroristas durante demasiado tiempo”. Graham agregó, durante su entrevista en CBS, que Trump dijo que había planes para informar a los miembros del Congreso después de su viaje a Asia “sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia”.

EE.UU. ha estado trabajando para establecer la estrecha relación que tiene con Colombia desde finales de la década de 1990. La administración de Clinton lanzó el Plan Colombia en 2000, que fue un programa de US$ 1.300 millones principalmente para apoyar la lucha de las fuerzas militares y de seguridad contra el crecimiento y tráfico de narcóticos.

Pero antes de ese periodo, en 1997, EE.UU. había cortado la asistencia a Colombia y la descertificó como socio en la lucha contra el narcotráfico. Muchos reflexionaron que la acción no produjo los resultados esperados.

“Los funcionarios estadounidenses concluyeron que en realidad nos hicimos más daño a nosotros mismos al cortar la asistencia a Colombia que al castigar a Ernesto Samper”, dijo Juan González, exfuncionario del NSC enfocado en el Hemisferio Occidental durante la administración de Biden y actualmente investigador del Georgetown Americas Institute.

El apoyo de EE.UU. a la policía colombiana era robusto antes de ese corte: ayudando a pagar escuchas judicializadas, entrenando y evaluando a los policías. González dijo que el corte de la asistencia durante ese periodo limitó la capacidad del Departamento de Justicia de EE.UU. para construir casos contra los carteles dentro de Colombia.

Expertos dicen que la financiación continua hoy en día a las fuerzas de seguridad y defensa de Colombia —que incluye el intercambio de inteligencia en curso entre ambas naciones— es fundamental para lograr los propios objetivos del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

Elizabeth Dickinson, analista principal para Colombia del International Crisis Group, dijo que el apoyo de EE.UU. en defensa es “realmente, realmente significativo”.

“Estamos hablando de dos fuerzas militares que están profundamente integradas y cooperan, y creo que trabajan más estrechamente juntas que cualquier otro país con el que EE.UU. trabaje que no sea parte de la OTAN”, dijo a CNN. “Estamos hablando de una relación institucional, intercambio de inteligencia, intercambio de capacidades, colaboración diaria en logística y operaciones”.

“Si eso se dejara de lado”, indicó Dickinson, “la capacidad de las fuerzas de seguridad colombianas se vería significativamente debilitada” en un momento en que el país enfrenta grandes desafíos de seguridad.

Y si se cortara el intercambio de inteligencia, dejaría a EE.UU. “volando a ciegas”, dijo.

“El 85 % de toda la inteligencia procesable que EE.UU. utiliza para interceptar drogas en el Caribe proviene de Colombia”, dijo Dickinson.

“Si no estás compartiendo humint (inteligencia humana), inteligencia electrónica sobre envíos, rutas, organizaciones, horarios, métodos, estás cortando lo que se necesita para hacer lo que dices que quieres hacer: detener el flujo”, dijo a CNN un exdiplomático estadounidense que trabajó en el tema.

Otro exdiplomático estadounidense que trabajó en el tema dijo que recortar los fondos de seguridad sería “hacerse daño a uno mismo”.

