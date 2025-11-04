David Harbour habla en medio de controversias con Lily Allen y Millie Bobby Brown

Por Lisa Respers France, CNN

En una entrevista publicada recientemente por Esquire España, al actor de “Stranger Things” David Harbour le preguntaron si cambiaría algo de su vida, ya sea en lo profesional o en lo personal.

“Esa es una pregunta muy difícil: la cuestión del arrepentimiento, o algo así”, dijo Harbour a la publicación. “Cambiaría todo o no cambiaría nada”.

El actor de 50 años lo enmarcó todo como parte del “camino” de cada uno.

“O aceptas completamente tu camino y te das cuenta de que incluso el dolor, los tropiezos y los errores son parte del viaje, y que en todo eso hay verdad y crecimiento, sabiduría y una empatía y conexión más profunda”, afirmó. “Es como una casa de naipes, en el momento en que intentas cambiar una cosa, tienes que cambiarlo todo”.

Sus reflexiones ocurren tras su muy publicitada separación de la cantante y compositora Lily Allen.

La pareja se casó en Las Vegas en 2020 y ahora están distanciados. Allen contó a Vogue que su último álbum, “West End Girl”, lanzado el mes pasado, fue inspirado en parte por su relación y su final.

“Hay cosas en el disco que experimenté dentro de mi matrimonio, pero eso no quiere decir que todo sea palabra sagrada”, comentó Allen.

El álbum ha causado revuelo por su relato sincero de ciertos aspectos de su matrimonio, incluidas instancias de infidelidad emocional y otros detalles crudos.

Harbour también ha estado en los titulares debido a un informe que señala que su coprotagonista en “Stranger Things”, Millie Bobby Brown, presentó una denuncia de acoso en su contra antes de comenzar el rodaje de la última temporada de la exitosa serie.

CNN no ha confirmado que se haya presentado tal denuncia y ha contactado a los representantes de ambas estrellas para obtener comentarios.

Aunque Harbour no abordó directamente ningún posible conflicto ni con Allen ni con Brown en la entrevista con Esquire, reflexionó diciendo: “Si nunca has pasado por nada, ¿qué tienes realmente para ofrecer?”.

“Si cambiara algo, lo cambiaría todo, y simplemente haría mi vida feliz y tonta y, bueno, lo que sea, y entonces ya no sería un artista”, dijo. “Y eso apestaría”.

