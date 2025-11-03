Sheinbaum promete que “no habrá impunidad” en el asesinato del alcalde de Uruapan y descarta una militarización

Por CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió este lunes que “no habrá impunidad” en el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado a tiros el sábado, mientras continúan las investigaciones sobre el homicidio en el estado de Michoacán.

“Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables no solamente materiales, sino quien ordenó esta ejecución”, declaró la mandataria en conferencia de prensa, y afirmó que el Gabinete de Seguridad está apoyando a la Fiscalía de Michoacán.

Sheinbaum condenó el “cobarde, vil homicidio” y dijo que estuvo en contacto con la familia de Manzo. “He pedido a la secretaria de Gobernación que esté muy cerca, a solicitud de lo que nos pidan”, contó.

La presidenta descartó que su estrategia sea de guerra contra el narcotráfico. “Eso no funciona, es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán”, remarcó. En cambio, defendió su plan basado en inteligencia, investigación y atención a las causas sociales.

Por su parte, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, consideró poco probable que los escoltas de Manzo tuvieran vínculos con el crimen organizado, ya que aseguró que el alcalde había elegido a su personal, pero agregó que esa línea de investigación no será descartada.

“Obviamente era gente que tenía confianza y que él consideró que estaba capacitada. indudablemente hizo buen trabajo hasta que se presentaron estas circunstancias lamentables debido principalmente por la vulnerabilidad que presentaba el evento”, comentó.

El asesinato ocurrió tras un evento público del Día de Muertos y generó una fuerte indignación en Michoacán, donde se han realizado protestas.

El 8 de octubre, Manzo instó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y a Sheinbaum para que no retiraran a la Guardia Nacional del municipio, cuando los agentes llevaban unos días en la zona.

García Harfuch dijo este lunes que aumentarán las operaciones en Michoacán, “priorizando la investigación sobre el uso de la fuerza”, y aclaró que aún no se ha identificado a la persona que disparó a Manzo y que fue abatida el sábado.

“Tenía algunos indicios en la ropa que nos ayudaron a identificar las cámaras de los lugares donde había estado previamente, el hotel donde se hospedó otros otros negocios donde estuvo (…) Entonces, en cuestión de tiempo tendremos la identificación plena de este sujeto, así como del grupo delincuencial”, explicó.

El funcionario indicó que las autoridades saben qué grupos criminales operan en la zona, pero “para no especular” brindará información cuando haya detalles concretos.

