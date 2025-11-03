Quién es Rama Duwaji, la esposa de Zohran Mamdani, y por qué permanece en un segundo plano

Por Gloria Pazmino y Arit John, CNN

Rama Duwaji no pretende desempeñar el papel tradicional de primera dama en espera.

No ha hecho campaña por Zohran Mamdani, el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York y favorito en las primarias, con quien se casó a principios de este año. No han aparecido juntos en televisión y ella no ha accedido a un reportaje mediático en una revista.

Y casi nada en su página de Instagram, donde promociona su obra artística que representa a mujeres de Medio Oriente y la difícil situación de los palestinos, sugiere que siquiera conozca a Mamdani, salvo una publicación el día de las primarias demócratas de junio.

“No podría estar más orgullosa”, escribió en el pie de foto de un carrusel de imágenes que muestran a la pareja junta, una foto suya votando anticipadamente y una foto de Mamdani de niño.

Si Mamdani gana las elecciones del martes, convirtiéndose en el primer alcalde musulmán de la ciudad y el más joven en un siglo, Duwaji también estaría en posición de hacer historia. Sería la primera persona de la Generación Z en ocupar el cargo de primera dama de la ciudad de Nueva York, una artista de 28 años que se mudaría a la Mansión Gracie bajo la implacable atención de la ciudad más grande de Estados Unidos.

Si bien ha evitado los actos de campaña tradicionales, Duwaji ha estado presente en momentos clave y ha brindado asesoramiento tras bambalinas sobre redes sociales e imagen de campaña. Acompañó a Mamdani cuando emitió su voto en las primarias temprano ese día, cuando muchos observadores aún pensaban que era improbable que venciera al exgobernador Andrew Cuomo, y se unió a Mamdani en el escenario cuando pronunció su discurso de victoria esa noche.

Acompañó a Mamdani a su aparición más reciente en “The Daily Show” de Comedy Central. Y estuvo entre el público, sentada junto a más de 10.000 personas en un repleto Estadio Forest Hills en Queens, para ver a Mamdani presentar sus alegatos finales en un mitin encabezado por la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders.

No está claro qué papel oficial, si es que alguno, desempeñaría Duwaji si Mamdani resulta elegido alcalde. Ha rechazado entrevistas durante la campaña electoral, incluida una solicitud de CNN para este reportaje.

Sin embargo, los últimos meses ofrecen algunas pistas.

Duwaji, de ascendencia siria, nació en Houston y vivió en Texas hasta que su familia se mudó a Dubai cuando tenía 9 años. Asistió brevemente a la Escuela de Artes de la Universidad Virginia Commonwealth en Qatar antes de trasladarse al campus de Richmond de la misma universidad para completar su licenciatura. Posteriormente, obtuvo una maestría en ilustración como ensayo visual en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York.

Sus ilustraciones han aparecido en The Cut, la BBC, Vogue y The New Yorker.

Duwaji y Mamdani se conocieron en la aplicación de citas Hinge en 2021. Mamdani había sido elegido recientemente para la Asamblea del estado de Nueva York, algo que Duwaji desconocía.

Su primera cita les resultaría familiar a muchos de los jóvenes simpatizantes de la campaña de Mamdani: compartieron una comida en Qahwah House, una cafetería yemení en Brooklyn, seguida de un paseo por el cercano parque McCarren. En su segunda cita, Mamdani le mostró a Duwaji su distrito legislativo en Astoria, Queens.

Mamdani y Duwaji se comprometieron unos años después, en octubre de 2024. Días después de anunciar su compromiso en Instagram, Mamdani lanzó su campaña para la alcaldía. Celebraron su compromiso en Dubai ese diciembre, seguido de una boda civil en febrero en la oficina del secretario municipal en el Bajo Manhattan. Posaron para fotos en los sofás verdes de la sala de espera del registro civil, frente a un telón de fondo que mostraba el Ayuntamiento.

Varios meses antes de la ceremonia, Mamdani y Duwaji hablaron sobre cómo sus planes de postularse a la alcaldía podrían cambiar sus vidas, limitar su privacidad y probablemente exponer a Duwaji al escrutinio público, según una persona cercana a la pareja que pidió permanecer en el anonimato para compartir detalles privados.

Poco después de que Mamdani lanzara su candidatura a la alcaldía y comenzaran a surgir preguntas sobre la pareja —”El aspirante socialista a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, se casó en secreto en una exótica ceremonia en Dubai, según muestran las fotos”, tituló el New York Post—, publicó las imágenes de su ceremonia civil en Instagram.

“Rama no es solo mi esposa, es una artista increíble que merece ser reconocida por méritos propios”, escribió Mamdani.

Duwaji, según la persona cercana a la pareja, sabía a lo que se enfrentaba. Durante el año que Mamdani lleva en campaña para la alcaldía, ella ha sido un gran apoyo, incluso cuando se queda dormido en el sofá mientras intentan ver juntos “La Isla de las Tentaciones” y la saga de “Misión Imposible” en intervalos de 15 a 30 minutos.

Duwaji ayudó a definir la identidad de marca de la campaña y trabajó en la versión final de la iconografía y la tipografía, que presenta una distintiva combinación de colores fácilmente reconocible para los neoyorquinos: el naranja amarillento del Metrocard, el azul de los Mets de Nueva York para los fondos y las sombras, y toques de rojo intenso. La tipografía evoca la época de los llamativos letreros amarillos de las bodegas que atraían a los clientes.

Mamdani, cuya candidatura a la alcaldía se ha impulsado gracias a su uso de las redes sociales, también reconoce la labor de Duwaji en la mejora de la estrategia digital de la campaña.

En ocasiones, ha sido objeto de numerosas preguntas sobre su joven matrimonio y el futuro de la pareja. En una reciente rueda de prensa, donde Mamdani destacaba su propuesta de proporcionar a los recién nacidos neoyorquinos y sus familias canastas para bebés, se le preguntó si planeaba tener hijos pronto.

“Siento que estoy hablando con mi madre”, respondió el joven de 34 años entre risas, añadiendo que, por ahora, está centrado en la carrera por la alcaldía.

Tradicionalmente, los cónyuges de los presidentes, al asumir roles de apoyo de alto perfil, organizan eventos, respaldan causas que complementan la agenda de su pareja y se reservan sus opiniones más controvertidas.

Las opiniones políticas de Duwaji se manifiestan claramente en su arte, que incluye ilustraciones en blanco y negro de mujeres de Medio Oriente, la grave hambruna en Gaza y la bandera palestina. Estas publicaciones coinciden en gran medida con las críticas de su esposo al gobierno israelí y su gestión de la guerra tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, comentarios que en ocasiones han indignado a la comunidad judía de Nueva York, la más numerosa fuera de Israel.

“Lo que publica concuerda con muchas de las cosas que Mamdani ha dicho”, afirmó Lisa Burns, profesora de estudios de medios en la Universidad de Quinnipiac, quien ha estudiado el papel de las primeras damas. “Empiezo a ver cómo su trabajo se fusiona, cómo su labor activista apoya el trabajo de él —aunque sea independiente— en lugar de restarle importancia”.

En una entrevista de abril con Yung, una revista trimestral especializada en arte de África y Medio Oriente, Duwaji declaró que crea su obra “para quienes se preocupan por las mismas cosas” que ella.

“Con tanta gente marginada y silenciada por el miedo, lo único que puedo hacer es usar mi voz para denunciar lo que está sucediendo en Estados Unidos, Palestina y Siria, en la medida de lo posible”, dijo.

La ciudad de Nueva York no es ajena a las parejas de alcaldes con su propia proyección pública.

Chirlane McCray, entonces esposa del alcalde Bill de Blasio, fue una figura clave en su campaña y administración, aportando su opinión en la selección del personal y en los nombramientos de alto perfil. Parte del atractivo de De Blasio para los votantes radicaba en cómo su familia multirracial había contribuido a moldear su visión del mundo.

Un perfil de McCray publicado en 2013 por el New York Times la describía a ella y a De Blasio como “un dúo inseparable, al igual que Bill y Hillary Rodham Clinton”. Las reuniones políticas se organizaban en función de su agenda, y McCray asistía a entrevistas de trabajo importantes. Se le asignó la supervisión de una iniciativa de salud mental que la llevó a comparecer ante el ayuantamiento durante las negociaciones presupuestarias.

Diana Taylor, pareja de larga data del exalcalde Michael Bloomberg, fue funcionaria pública y ejecutiva financiera, pero no se definía por su cargo.

“Su famoso novio quizá sea lo menos interesante de ella”, declaró Anna Wintour, entonces editora de Vogue y amiga de Taylor, al Washington Post en 2020, cuando Bloomberg se postulaba para la presidencia. “Es inteligente, independiente y tiene una personalidad propia”.

Por ahora, la presencia de Duwaji pasa desapercibida para la mayoría de los neoyorquinos, aunque se percibe discretamente en la campaña de su esposo.

En un evento reciente de “degustación y participación” en un centro para personas mayores en Brooklyn, cuyo objetivo era incentivar el voto, Mamdani intentó seguir las instrucciones de un instructor de arte que enseñaba al grupo a dibujar un paisaje otoñal.

Con un pincel en la mano y un plato de papel con gotas de pintura a modo de paleta, Mamdani intentó moderar las expectativas.

“Tengo que advertirles, no soy muy bueno pintando”, dijo, añadiendo que la última vez que había pintado algo fue en una cita con su esposa. Acto seguido, Mamdani se puso a dibujar. Al preguntarle después sobre la calidad de su boceto, respondió: “No se lo digan a mi esposa”.

Un asesor de campaña ya lo había hecho, enviándole por mensaje una foto de su intento de dibujar un árbol.

Ella le contestó: “Eso es un triángulo”.

