Jueza federal extiende la orden que prohíbe a Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland

Una jueza extendió su orden que prohíbe al presidente Donald Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland, Oregon, hasta este viernes, manteniendo a los soldados en la ciudad en un limbo mientras continúa el enfrentamiento legal sobre el poder presidencial.

La decisión de la jueza de distrito de EE.UU. Karin Immergut llega después de un juicio de tres días en el que se debatió si la administración Trump violó la ley al federalizar e intentar desplegar tropas de Oregon y California en Portland.

La saga legal sobre el equilibrio de poder entre el presidente y los estados ha tenido numerosos giros y vueltas, desarrollándose tanto en el tribunal de distrito como ante jueces de apelación.

El fallo se produce mientras la administración Trump enfrenta múltiples desafíos sobre su poder para enviar tropas de la Guardia Nacional a las ciudades. El mes pasado, un tribunal federal bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago. Y la semana pasada, la Corte Suprema tomó la inusual medida de solicitar informes adicionales en ese caso de alto perfil.

Las tropas de la Guardia Nacional han estado acuarteladas en bases de entrenamiento en Portland durante semanas mientras se desarrolla el caso legal, tras ser activadas para proteger a funcionarios federales y una instalación de Inmigración y Control de Aduanas que ha sido el foco de protestas diarias desde junio.

Los abogados federales han argumentado que está dentro de la autoridad presidencial de Trump responder a las protestas diarias frente a la instalación, que han sometido al edificio y a sus agentes a lo que describieron como violencia coordinada.

Pero los abogados estatales y municipales calificaron la medida como “una de las infracciones más significativas” a la soberanía de Oregon en la historia del estado y argumentaron que la administración Trump está tergiversando dramáticamente la situación y arriesgando a agravar las tensiones.

La orden de Immergut señala que el Gobierno federal no pudo demostrar que la situación en Portland estuviera fuera de control o que los agentes federales no pudieran hacer su trabajo.

“Según el testimonio del juicio, este tribunal no encuentra pruebas creíbles de que durante los aproximadamente dos meses previos a la orden de federalización del presidente, las protestas se salieran de control o involucraran más que casos aislados y esporádicos de conducta violenta que no resultaron en lesiones graves al personal federal”, dice su orden.

Immergut dictaminó preliminarmente que el despliegue de la Guardia Nacional en Oregon por parte del Gobierno federal excedió su autoridad legal, violó la Décima Enmienda al infringir la soberanía estatal, no cumplió con la definición legal de “rebelión” y causó un daño constitucional continuo que justificaba una intervención judicial inmediata.

Señaló que el testimonio del juicio “incluyó pruebas de casos aislados y esporádicos de comportamiento violento hacia agentes federales y daños a la propiedad de un solo edificio”, pero esos incidentes no parecen estar respaldados por “un grupo organizado involucrado en hostilidades armadas con el propósito de tomar un instrumento del Gobierno por medios ilegales o antidemocráticos”.

“La mayoría de la violencia que ocurrió durante este período involucró enfrentamientos entre manifestantes y contramanifestantes y casos aislados y esporádicos de conductas ilegales de bajo nivel”, dice la orden.

Se espera que la orden de Immergut —a quien Trump nombró durante su primer mandato— sea apelada rápidamente.

Mientras tanto, una decisión separada del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que permite a Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional de Oregon en Portland está siendo reconsiderada “en banc” por un panel ampliado de 11 jueces. Ese caso gira en torno a una segunda orden de Immergut, ahora congelada, que bloqueó el despliegue de tropas de Oregon. No se ha fijado una fecha para la audiencia.

Mientras que 400 soldados de Oregon y California en conjunto fueron federalizados y enviados al área metropolitana de Portland, un abogado de la administración Trump dijo en una audiencia previa ante el Noveno Circuito que la administración no planeaba desplegar a más de 200.

Funcionarios de Oregon y Portland demandaron conjuntamente el 28 de septiembre después de que Trump declarara que enviaría tropas de la Guardia Nacional a la ciudad, y las dos órdenes temporales de Immergut que bloquearon esos esfuerzos siguieron poco después.

Luego, el panel de tres jueces del Noveno Circuito emitió el 20 de octubre una suspensión de la primera orden de restricción de Immergut, un fallo que podría haber allanado el camino para un despliegue mientras se desarrollaba la batalla legal. Pero la decisión de que un nuevo grupo de jueces de apelación revisara el caso significó que la administración Trump seguía impedida de desplegar tropas.

El juicio de octubre presidido por Immergut presentó una revelación sorprendente: las tropas de la Guardia Nacional estuvieron en las instalaciones del ICE en Portland a principios del mes pasado, incluso después de que la jueza ordenara que no se presentaran.

Aunque Immergut presentó su orden de restricción a las 3:40 p.m. hora del Pacífico del 4 de octubre, el abogado del Departamento de Justicia Eric Hamilton le dijo que hasta 10 soldados estuvieron en la instalación hasta la medianoche. Antes, su colega Jean Lin había dicho que las tropas estuvieron allí hasta las 2 a.m. hora local.

Hamilton argumentó que tomó tiempo implementar la orden. “Mis clientes estaban trabajando para finalizar la misión”, agregó.

El juicio también ofreció información sobre lo que los funcionarios federales y de la Guardia Nacional sabían —y no sabían— cuando Trump pidió cientos de tropas para proteger la instalación de ICE.

Altos funcionarios encargados de la seguridad de la instalación de ICE en Portland no fueron consultados antes de que Trump ordenara el envío de tropas de la Guardia Nacional a Portland en septiembre, dijo un subdirector regional del Servicio Federal de Protección, identificado en el tribunal por las iniciales R.C.

Al testificar en el tribunal, R.C. declaró que él y su jefe, el director regional del FPS, estaban “sorprendidos” por la orden, de la que se enteraron por las noticias.

Un desacuerdo fundamental en el juicio fue sobre cuán extremas eran las manifestaciones y si las fuerzas del orden locales podían manejarlas.

Los abogados estatales y municipales argumentaron que la escena de protestas, que ya estaba latente, solo se intensificó después de que Trump ordenara la entrada de la Guardia a Portland a fines de septiembre, y que si bien hubo “delitos esporádicos e inexcusables” junto con protestas pacíficas, no era nada que las fuerzas del orden existentes no pudieran manejar.

Durante meses, la administración Trump ha argumentado que los agentes federales enfrentan interrupciones y agresiones sistemáticas por parte de los manifestantes, lo que justifica una respuesta más enérgica.

“Es frecuente que los agitadores lleven bates, armas improvisadas y escudos”, dijo Hamilton al tribunal. Los manifestantes han mostrado “un comportamiento inquietantemente intrusivo” y violencia organizada, dijo.

