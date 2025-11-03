Jennifer Aniston hace oficial en Instagram su relación con Jim Curtis

Por Issy Ronald, CNN

La estrella de Hollywood Jennifer Aniston confirmó su relación con su nuevo novio, Jim Curtis, al publicar una foto de él en Instagram para celebrar su cumpleaños este domingo.

La pareja había sido relacionada desde hace varios meses; Curtis incluso asistió en septiembre al estreno de la última temporada de “The Morning Show”, donde hicieron una especie de “presentación suave” de su relación.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Te valoro”, escribió Aniston, de 56 años, junto a una foto en la que ambos aparecen abrazados.

Hasta ahora, ni Aniston, protagonista de “The Morning Show”, ni Curtis habían hecho comentarios públicos sobre su relación.

Curtis es un conocido especialista en bienestar mental que suele publicar videos en Instagram para animar a sus 677.000 seguidores a usar afirmaciones, ejercicios de escritura y lenguaje intencional como herramientas para cambiar su mentalidad.

En su sitio web se describe como “autor, conferencista, hipnocoach y educador”, cuya misión es “cambiar la salud y el bienestar del mundo”.

La vida privada de Aniston ha estado bajo un intenso escrutinio desde que se convirtió en una superestrella mundial en la década de 1990 por su papel de Rachel Green en “Friends”, algo que se intensificó tras su muy público divorcio de Brad Pitt, en 2005.

En agosto de 2015 se casó con el también actor Justin Theroux, pero la pareja se separó a comienzos de 2018.

Hacer oficial en Instagram su relación con Curtis marca su primera relación pública desde entonces y provocó gran entusiasmo entre los comentarios del posteo.

Varias celebridades, entre ellas Leslie Mann, Miranda Kerr y Jenna Dewan, comentaron con emojis de corazón, mientras que la comediante Amy Schumer escribió: “Hermosa pareja. Ángeles amables que sanan”.

Algunos fans de Aniston, por su parte, reaccionaron publicando GIFs de “Friends” o expresando su alegría con comentarios como “nadie merece más felicidad”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.