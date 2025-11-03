Cupones de alimentos del SNAP: el Gobierno de Trump solo proporcionará la mitad de los beneficios en noviembre

Por Tami Luhby y Devan Cole, CNN

El Gobierno de Trump anunció este lunes que proporcionará beneficios parciales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para noviembre, utilizando el fondo de contingencia del programa, debido al cierre del Gobierno.

Un funcionario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) declaró bajo juramento que la agencia utilizará US$ 4.650 millones del fondo de contingencia para pagar los beneficios de noviembre del SNAP, que, según indicó, “estará obligada a cubrir el 50 % de las asignaciones actuales de los hogares elegibles”.

Los beneficiarios no recibirán los pagos de inmediato.

En documentos judiciales presentados este lunes, el Gobierno afirmó que decidió no recurrir a otras fuentes de financiamiento para proporcionar los beneficios completos del SNAP para noviembre. El programa tiene un costo total aproximado de US$ 9.000 millones para este mes, según informó la agencia.

La decisión se tomó después de que un juez federal de Rhode Island ordenara al USDA la semana pasada que comenzara a proporcionar los beneficios completos de noviembre a los beneficiarios o beneficios parciales si la agencia optaba por utilizar únicamente el fondo de contingencia del SNAP.

