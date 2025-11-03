Acusan a un hombre por ataque con arma blanca en masa en un tren en Inglaterra. Estas son las claves del caso

Por Sophie Tanno y Catherine Nicholls, CNN

Un hombre fue acusado de 10 cargos de intento de homicidio por un ataque con arma blanca en masa en un tren la noche del sábado, que tuvo como objetivo a pasajeros que viajaban por el centro de Inglaterra rumbo a Londres.

El ataque dejó a nueve personas requiriendo tratamiento por heridas que ponían en peligro sus vidas, una de las cuales seguía luchando por su vida en el hospital la noche del domingo, después de que la Policía de Transporte Británica (BTP) declarara un “incidente grave”.

El acusado, Anthony Williams, de 32 años, de Peterborough, comparecerá ante el tribunal este lunes. Además, enfrenta un cargo de lesiones corporales y otro por posesión de un objeto punzante en relación con el apuñalamiento masivo en Cambridgeshire, según la BTP.

El hombre también fue acusado de otro cargo de intento de homicidio en relación con un incidente separado ocurrido más temprano el sábado en la estación Pontoon Dock en Londres.

La Policía está trabajando para determinar un motivo, pero anteriormente dijo que no había pruebas que sugirieran que los ataques estuvieran relacionados con el terrorismo.

Esto es lo que sabemos sobre los ataques con arma blanca.

El tren de alta velocidad London North Eastern Railway (LNER) partió de la ciudad norteña de Doncaster a las 6:25 p.m. hora local del sábado, con destino a Londres.

El tren acababa de salir de la estación de Peterborough, en Cambridgeshire, cuando ocurrió el ataque.

La pasajera Wren Chambers contó a la BBC que al principio “escuchó gritos y alaridos” provenientes de uno o dos vagones más atrás, antes de que un hombre corriera por el tren con “una herida muy visible”, sangrando abundantemente por el brazo.

Después de ver a más personas corriendo, Chambers tomó su bolso y abrigo. “Me levanté y avancé por el tren tras ellos, tratando de llegar lo más lejos posible”.

Las personas huyeron por los vagones buscando seguridad, y algunos intentaron atrincherarse en los baños del tren, dijeron otros testigos que vieron asientos empapados de sangre.

La Policía recibió su primera llamada de emergencia aproximadamente a las 7:42 p.m. hora local y desplegó de inmediato a agentes armados. Ocho minutos después de la primera llamada, dos sospechosos iniciales fueron arrestados después de que el tren hiciera una parada no programada en la estación de Huntingdon. Uno de esos sospechosos fue liberado posteriormente.

Se vio a agentes armados corriendo por el andén de la estación, evacuando a los pasajeros mientras buscaban neutralizar cualquier amenaza en curso, informó la agencia británica PA Media.

El tren permaneció en la estación de Huntingdon la mañana del domingo, con equipo médico y otros objetos esparcidos por el andén.

La Policía inicialmente declaró “Plato”, la palabra clave nacional utilizada al responder a un “ataque terrorista itinerante”, antes de rescindirla más tarde.

“Nuestra investigación también está analizando otros posibles delitos relacionados”, dijo el subjefe de policía Stuart Cundy de la Policía de Transporte Británica en un comunicado este lunes.

Williams fue acusado de otro cargo de intento de homicidio y de posesión de un objeto punzante en relación con otro incidente ocurrido el sábado en la estación Pontoon Dock en Londres, que está a unos 160 km de Peterborough.

Un total de 11 víctimas recibieron tratamiento en el hospital. Diez personas fueron trasladadas en ambulancia, nueve de las cuales estaban en condición crítica, mientras que otra persona se presentó por su cuenta esa misma noche.

Hasta la noche del domingo, una persona seguía hospitalizada en estado crítico, informó la BTP. Se trata de un empleado de LNER que estaba en el tren y que “intentó detener al atacante”, agregó.

“Los detectives han revisado las imágenes de las cámaras de seguridad del tren y está claro que sus acciones fueron verdaderamente heroicas y, sin duda, salvaron la vida de muchas personas”, continuó el comunicado.

En esta etapa se ha proporcionado poca información adicional sobre las víctimas, incluyendo sus edades.

Testigos presenciales han informado haber visto personas con heridas de arma blanca y sangrado abundante.

El Reino Unido rara vez experimenta eventos con múltiples víctimas y las tasas de homicidio son bajas en comparación con otros países occidentales.

El crimen con armas de fuego es particularmente bajo, con 5.103 delitos relacionados con armas de fuego registrados en el último año, según estadísticas gubernamentales.

En comparación, los delitos con arma blanca han aumentado en general desde 2011. Unos 51.527 delitos con arma blanca fueron registrados por las fuerzas de Inglaterra y Gales en los 12 meses previos hasta junio de 2025, según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS). De esos, 15.689 se registraron en Londres.

Políticos británicos y otras figuras clave expresaron su conmoción por el ataque del sábado y ofrecieron sus condolencias a las víctimas.

“Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco a los servicios de emergencia por su respuesta. Cualquiera que esté en la zona debe seguir el consejo de la Policía”, escribió el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en X.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, dijo que estaba “profundamente consternada al enterarse de los apuñalamientos” y que sus “pensamientos están con todos los afectados”.

En un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, el rey Carlos III de Reino Unido dijo: “Mi esposa y yo estamos realmente horrorizados y conmocionados al enterarnos del terrible ataque con arma blanca que tuvo lugar anoche a bordo de un tren en Cambridgeshire”.

“Nuestra más profunda simpatía y pensamientos están con todos los afectados y sus seres queridos”, añadió.

“Estamos especialmente agradecidos a los servicios de emergencia por su respuesta a este terrible incidente”.

La East Coast Main Line —por donde viajaba el tren— es una de las rutas ferroviarias más transitadas e importantes del Reino Unido. Conecta ciudades principales, desde London King’s Cross hasta Edinburgh Waverly en Escocia.

Con información de Lauren Kent, de CNN.