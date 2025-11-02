Un potente terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán y se teme que haya varias víctimas

Por Masoud Popalzai y Catherine Nicholls, CNN

Un potente terremoto de magnitud 6,3 sacudió las cercanías de una de las ciudades más grandes del norte de Afganistán, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Los informes preliminares indican que el terremoto se produjo a una profundidad de 28 kilómetros cerca de la ciudad de Mazar-i-Sharif en la madrugada del lunes, hora local. Mazar-i-Sharif, capital de la provincia norteña de Balkh, es una de las ciudades más pobladas del norte de Afganistán.

Los modelos del USGS estiman que el temblor podría causar cientos de muertes.

“Varias provincias del país fueron sacudidas una vez más por un fuerte terremoto alrededor de la 1 de la madrugada (3:30 p.m. ET del domingo)”, dijo la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán en un comunicado compartido con CNN.

El terremoto también se sintió en regiones de Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, tres países que limitan con el norte de Afganistán, informó el USGS.

Aún no se conoce la magnitud de los daños causados ​​por el terremoto. El USGS emitió una alerta naranja, lo que significa que se estima que habría entre 100 y 1000 víctimas mortales.

El sistema PAGER del USGS emitió una alerta naranja, que predice pérdidas económicas y humanas después de terremotos.

“Es probable que haya numerosas víctimas y que el desastre sea potencialmente generalizado. En el pasado, eventos con este nivel de alerta han requerido una respuesta a nivel regional o nacional”, indicó la agencia.

En agosto, al menos 800 personas murieron y más de 2.800 resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 6,0 ​​causara daños generalizados a lo largo de una zona montañosa de provincias del este de Afganistán.

La región fue afectada por al menos cinco réplicas, la más fuerte de magnitud 5,2, en las horas posteriores al terremoto inicial, según el USGS.

En octubre de 2023, otro terremoto de magnitud 6,3 tuvo lugar en el oeste de Afganistán, y dejó un saldo de más de 2.000 muertos.

