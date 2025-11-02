Trump afirma que Rusia y China prueban armas nucleares en secreto y justifica su llamado a reanudar las detonaciones

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump sugirió el domingo que Rusia y China estaban realizando pruebas secretas de armas nucleares, lo que, según él, justifica que Estados Unidos reanude sus propias pruebas explosivas después de más de tres décadas.

“No quiero ser el único país que no prueba”, dijo Trump en “60 Minutes”.

Fue la explicación más amplia del presidente sobre su orden emitida la semana pasada al Pentágono para comenzar pruebas nucleares, algo que EE.UU. no ha realizado desde 1992.

En ese momento, dijo que EE.UU. probaría “en igualdad de condiciones” con Rusia y China, ninguno de los cuales se sabe que haya realizado una detonación nuclear en décadas.

Pero en la entrevista, Trump dijo que Beijing y Moscú estaban llevando a cabo sus pruebas en secreto.

“Rusia está probando, y China está probando, pero no hablan de eso”, afirmó. “Sabes, somos una sociedad abierta. Somos diferentes. Hablamos de eso”.

Más temprano el domingo, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, dijo que los planes de Trump eran para “pruebas de sistemas” y “no explosiones nucleares”.

Pero el presidente parecía tener planes muy diferentes en mente.

“Vamos a probar armas nucleares como lo hacen otros países, sí”, dijo Trump en “60 Minutes”.

