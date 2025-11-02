Israel recibe lo que Hamas dice que son los restos de tres rehenes más desde Gaza

Por Tal Shalev, CNN

Israel recibió este domingo los restos de lo que Hamas afirmó que son tres rehenes más que estaban retenidos en Gaza. Los restos fueron entregados a Israel a través del Comité Internacional de la Cruz Roja y serán llevados al laboratorio nacional de medicina forense del país para su identificación.

Si se confirma que los cuerpos corresponden a tres rehenes israelíes, quedarían en Gaza los restos de otros ocho rehenes.

La más reciente entrega se produce después de que Hamas entregara el jueves por la noche los cuerpos de dos rehenes, identificados como Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25.

Hamas también había entregado el fin de semana los restos de tres personas, pero estos no fueron identificados como pertenecientes a ninguno de los rehenes, según informó el sábado un funcionario israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que Israel sigue comprometido con garantizar el regreso de todos los rehenes fallecidos. En declaraciones durante la reunión semanal de gabinete, Netanyahu acusó a Hamas de hacer “patéticos intentos de engañarnos a nosotros, a Estados Unidos y al mundo. Por supuesto, fracasarán, y recuperaremos gradualmente a todos nuestros rehenes”.

Agregó que Israel continúa operando contra “focos de Hamas” en Rafah y Khan Younis, zonas bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel, “y los estamos eliminando sistemáticamente”.

A medida que la misión de recuperar a los rehenes fallecidos restantes se acerca a su conclusión, las FDI anunciaron el domingo que el mayor general (res.) Nitzan Alon, jefe de la Dirección de Rehenes y Personas Desaparecidas, concluirá su mandato a petición propia tras más de dos años en el cargo.

.0Alon, quien ocupaba el puesto desde el 7 de octubre, supervisó los esfuerzos para rescatar y devolver a los rehenes desde el lado militar y desempeñó un papel clave en las negociaciones que aseguraron su liberación. Las familias de los rehenes lo consideraban una de las figuras más confiables que participaban en las labores.

En un comunicado, el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, dijo que el retorno de los rehenes sigue siendo una necesidad nacional y moral, y subrayó que “la misión no está completa mientras haya rehenes fallecidos en Gaza. Las FDI y el aparato de seguridad continuarán todos los esfuerzos para traerlos a casa”.

Esta noticia se actualizó con más información.