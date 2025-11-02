Arde la Liga MX a una jornada del final: los clasificados, los que tienen chances y los que dijeron adiós

Por Federico Leiva, CNN en Español

Finalizó la jornada 16 del torneo Apertura de la Liga MX y, a una fecha del final de la fase regular, aún hay bastante por definir, especialmente en el cierre de las posiciones que dan una clasificación directa a los playoffs y al play-in.

El triunfo de las Chivas de Guadalajara ante Pachuca como visitante en el último turno del domingo aclaró un poco el panorama.

Con solo tres puntos en juego, hay tres equipos que ya dijeron adiós.

Puebla ya estaba eliminado antes de esta jornada porque solo sumaba 9 puntos, y en la 16° fecha se sumaron León y el Mazatlán FC. Los de Guanajuato, que en el Clausura habían terminado 6°, perdieron en su visita al Club América por 2-0 y quedaron fuera de la pelea.

Los de Sinaloa completaron un 2025 para el olvido, después de terminar 16° en el Clausura, mismo puesto en el que están ahora. Este domingo volvieron a perder, ahora ante Querétaro FC, que sigue con vida gracias al triunfo.

Cruz Azul, Toluca, Club América, UANL Tigres y Monterrey ocupan los primeros cinco lugares de la tabla y ya tienen su boleto asegurado, pero ninguno llega a la jornada final teniendo clara su posición final.

Monterrey, que perdió una gran chance de escalar posiciones en el empate 1-1 con Tigres, es el único de los cinco que no puede llegar al primer puesto de la clasificación, aunque si podría lograr quedar segundo.

Chivas ocupa hoy el último lugar de los clasificados a playoff y, tras el sufrido triunfo en su visita a Pachuca, tiene pie y medio adentro. Ahora le saca tres puntos al Juárez FC, que venció con lo justo en su visita a Atlético San Luis. La diferencia de gol también beneficia a los de Guadalajara, por lo que hasta perdiendo en la última fecha podrían clasificarse.

La derrota ante Chivas dejó sin chances de evitar el play-in a Pachuca, misma situación que enfrenta el Club Tijuana, que se fue goleado de su visita a Pumas.

En la última jornada, Chivas recibirá a Monterrey y Juárez FC hará lo propio contra el Querétaro FC.

A esta hora, Pachuca (8°) y el Club Tijuana (9°) son los únicos dos equipos que ya saben que jugarán el play-in, y Juárez FC (7°) está casi confirmado, aunque también espera un milagro para colarse entre los mejores seis.

Sin embargo, los tres tendrán que ganar en la última jornada para aspirar al 7° y 8° escalón y así tener una vida extra en el play-in. El que termine 9° quedará obligado a ganar dos partidos más para entrar a los playoffs.

El último lugar para el play-in será el gran atractivo de la 17° jornada. El 10° puesto está hoy en manos de los Pumas de la UNAM, que golearon en casa al Club Tijuana por 4 a 1. Sin embargo apenas un punto por debajo están Santos Laguna, Atlas y Querétaro FC, mientras que Atlético San Luis y Necaxa están dos unidades abajo. Así las cosas, seis equipos lucharán por un solo lugar.

En la última jornada, casi todos se jugarán el futuro como visitantes. Pumas la tiene más complicada porque visita al líder, Cruz Azul, mientras que Atlas tiene un duro compromiso a domicilio contra el Club Tijuana, Querétaro FC ante Juárez FC, Necaxa ante Mazatlán FC y Atlético San Luis ante UANL Tigres. Por su parte, Santos Laguna recibirá a Pachuca en el último turno de la jornada.

