Ataque con arma blanca en un tren en Reino Unido deja nueve personas con heridas graves

Nueve personas sufrieron heridas que ponen en peligro su vida la noche del sábado tras un ataque con arma blanca en un tren en el centro de Inglaterra, que el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, calificó de “profundamente preocupante”.

Dos personas fueron arrestadas tras el ataque, que la Policía de Transporte Británica declaró “un incidente grave”, y agregó que agentes antiterroristas están apoyando la investigación.

La Policía informó que 10 personas fueron trasladadas al hospital, nueve de las cuales sufrieron heridas que ponen en peligro su vida. No se han reportado víctimas mortales por el incidente.

Los agentes fueron alertados a las 7:42 p.m. hora local tras recibir un informe sobre el ataque en el servicio que iba desde la ciudad norteña de Doncaster hasta King’s Cross, en Londres. Agentes armados fueron desplegados en la estación de Huntingdon, donde el tren realizó una parada no programada y las dos personas fueron arrestadas, según la Policía.

Wren Chambers, quien estaba en el tren cuando ocurrió el ataque, dijo a la BBC que al principio “escuchó gritos y alboroto” provenientes de uno o dos vagones más adelante.

“Un minuto después, un hombre… venía corriendo con una herida muy visible, sangrando bastante en el brazo. Al principio pensé que era una especie de broma de Halloween. Pero luego él gritaba que alguien tenía un cuchillo, que lo habían apuñalado”, relató.

Después de ver a más personas corriendo por el tren, Chambers tomó su bolso y abrigo. “Me levanté y avancé por el tren tras ellos, tratando de alejarme lo más posible”.

Otro testigo que viajaba en el tren dijo que vio a una víctima “extremadamente ensangrentada”. El hombre, que se identificó como Gavin, dijo a Sky News que cree haber visto a un sospechoso ser inmovilizado con una pistola eléctrica antes de ser arrestado.

Dijo que la Policía gritó “¡Al suelo, al suelo!” mientras se acercaban a él.

“Luego él estaba blandiendo un cuchillo, un cuchillo bastante grande, y entonces lo detuvieron”, relató el testigo.

“Creo que fue una pistola eléctrica lo que finalmente lo derribó”, añadió.

Un video compartido en redes sociales que muestra las secuelas inmediatas del incidente captó a una persona ensangrentada saliendo apresuradamente de la estación de Huntingdon y a decenas de vehículos policiales y de emergencia con luces azules parpadeando reunidos afuera. En uno de los videos se ve a agentes armados corriendo por el andén de la estación hacia la parte delantera de un tren detenido.

El superintendente jefe de la Policía de Transporte Británica, Chris Casey, calificó el hecho como “un incidente impactante” y dijo que sus pensamientos están con los heridos y sus familias.

“Estamos realizando investigaciones urgentes para establecer lo que ha sucedido, y podría pasar algún tiempo antes de que podamos confirmar algo más”, señaló. “En esta etapa inicial no sería apropiado especular sobre las causas del incidente”.

Los servicios de emergencia informaron que movilizaron una respuesta a gran escala al ataque con arma blanca, incluyendo el envío de varios helicópteros ambulancia.

En un comunicado en X, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra dijo que había enviado “numerosas ambulancias, comandantes tácticos, nuestro Equipo de Respuesta en Áreas Peligrosas y equipos de cuidados críticos” de varias jurisdicciones regionales.

Starmer expresó en redes sociales: “Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco a los servicios de emergencia por su respuesta. Cualquier persona en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía”, escribió en X.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, dijo que estaba “profundamente apenada al enterarse de los apuñalamientos” y que sus “pensamientos están con todos los afectados”.

Mahmood señaló que está recibiendo actualizaciones periódicas sobre la investigación y pidió a la gente evitar “especulaciones en esta etapa inicial” sobre las causas de los apuñalamientos.

La compañía ferroviaria que opera los trenes en la East Coast Main Line, London North Eastern Railway (LNER), informó que estaba “experimentando una gran interrupción en toda la ruta de LNER”.

La East Coast Main Line es una de las rutas ferroviarias más transitadas e importantes del Reino Unido. Conecta ciudades principales, desde London King’s Cross hasta Edinburgh Waverly en Escocia.

“Nuestro consejo es ‘No viaje’. Por favor, posponga su viaje si puede”, indicó LNER.

