Apuñalan a varias personas en un tren en Inglaterra; hay dos detenidos, según la policía

Arrestaron a dos personas después de que varias personas fueran apuñaladas en un tren de pasajeros en Cambridgeshire, Inglaterra, este sábado, informó la policía.

Agentes de la Policía de Transporte británica (BTP) acudieron al lugar de los hechos en la ciudad de Huntingdon.

“Actualmente estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon donde varias personas han sido apuñaladas”, dijo BTP en una publicación en redes sociales.

Testigos describieron haber visto a un hombre con un cuchillo grande durante el ataque.

La estación de Huntingdon, donde el tren realizó una parada no planificada, está cerrada tras el incidente.

La Policía local, Cambridgeshire Constabulary, informó que habían desplegado agentes armados tras el ataque ocurrido en el tren de las 6:25 p.m. que iba de Doncaster a London King’s Cross.

En un comunicado en X, la policía dijo que recibieron una llamada a las 7:39 p.m. (3:39 p.m. ET) informando que varias personas habían sido apuñaladas en un tren y que el incidente continuaba.

Un testigo, que viajaba en el tren, dijo haber visto a una víctima “extremadamente ensangrentada”. El hombre, que se identificó como Gavin, dijo a Sky News que creía haber visto cómo disparaban con una pistola eléctrica a un sospechoso antes de detenerlo.

Dijo que mientras la policía se acercaba a él, empezaron a gritarle: “¡al suelo, al suelo!”

“Él entonces estaba blandiendo un cuchillo, bastante grande, y luego lo detuvieron”, relató el testigo.

“Creo que fue una pistola Taser la que finalmente lo derribó”, dijo.

Un video compartido en redes sociales del momento inmediato tras el incidente mostró decenas de vehículos policiales y de emergencia con luces azules intermitentes concentrados fuera de la estación de Huntingdon. En uno de los videos se vio a agentes de policía armados corriendo por un andén de la estación hacia la parte delantera de un tren detenido de LNER.

Los servicios de emergencia informaron que habían movilizado una respuesta a gran escala al ataque con arma blanca, incluyendo el envío de varios helicópteros ambulancia.

En un comunicado en X, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra indicó que había enviado “numerosas ambulancias, comandantes tácticos, nuestro Equipo de Respuesta a Áreas Peligrosas y equipos de atención crítica”, incluidos helicópteros ambulancia de diversas jurisdicciones regionales.

“Podemos confirmar que hemos trasladado a varios pacientes al hospital”, dijo el servicio de ambulancias.

La empresa ferroviaria que opera los trenes en la línea principal de la costa este, London North Eastern Railway (LNER), señaló en un comunicado en X que estaba “experimentando una gran interrupción en toda la ruta de LNER”.

“Los servicios de emergencia están gestionando un incidente en la estación de Huntingdon; todas las vías están bloqueadas,” añadió LNER.

“Nuestro consejo es ‘No Viajes’. Por favor, posponga su viaje si puede”, dijo la empresa.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el incidente como “profundamente preocupante”.

“Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco a los servicios de emergencia por su respuesta. Cualquier persona en la zona debe seguir el consejo de la policía”, dijo en X.

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, dijo que estaba “profundamente entristecida al enterarse de los apuñalamientos” y que sus “pensamientos están con todos los afectados”.

“Dos sospechosos fueron arrestados de inmediato y llevados bajo custodia”, dijo en una publicación en X.

Mahmood indicó que está recibiendo actualizaciones periódicas sobre la investigación e instó a la población a evitar la “especulación en esta etapa temprana” sobre lo que motivó los apuñalamientos.

Cambridgeshire Constabulary instó al público a que comunique cualquier información que tenga a los colegas de BTP que están liderando la investigación.

La East Coast Main Line es una de las rutas ferroviarias más transitadas e importantes del Reino Unido. Conecta ciudades principales, y va desde London King’s Cross a Edinburgh Waverley en Escocia.

