Trump se niega a especificar qué quiso decir exactamente al pedir que se realicen nuevas pruebas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este viernes un velo de ambigüedad sobre su directiva de reanudar las pruebas nucleares, diciendo a los periodistas que “sabrán muy pronto” si decide avanzar con las primeras pruebas explosivas estadounidenses en décadas.

“Vamos a hacer algunas pruebas”, dijo a bordo del Air Force One. “Otros países lo hacen. Si ellos lo van a hacer, nosotros lo vamos a hacer”.

A Trump se le preguntó si estaba pidiendo nuevas pruebas subterráneas con su instrucción pública de esta semana al Pentágono de comenzar a probar armas nucleares nuevamente.

Estados Unidos realizó su última prueba nuclear en 1992; desde entonces, se han utilizado simulaciones por computadora para evaluar el arsenal estadounidense.

En su mensaje, Trump afirmó que los adversarios Rusia y China estaban realizando sus propias pruebas, y que Estados Unidos simplemente necesitaba mantenerse al día. De hecho, Rusia y China han respetado una moratoria sobre las pruebas durante décadas. Algunos funcionarios dijeron que Trump pudo haber sido motivado por los vuelos de prueba de Moscú en los últimos días de misiles de crucero y torpedos con capacidad nuclear, aunque ya se conocía su existencia y las pruebas no involucraron una detonación nuclear.

Trump, presionado sobre qué pedía exactamente, se negó a responder el viernes.

“No lo voy a decir. Sé exactamente lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo”, dijo. “Si otros países lo hacen, nosotros lo hacemos”.

