Las 5 razones por las que Lionel Messi debe ganar el premio al Jugador Más Valioso de la MLS en 2025

Si bien durante la temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS) era discutible la designación de Lionel Messi como Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la temporada regular, la campaña de 2025 resultó una barrida absoluta para el astro rosarino, quien se muestra firme como el candidato principal para alzar por segunda vez consecutiva el galardón al mejor jugador del año en la liga estadounidense.

Con un panorama alentador como el que tiene el astro argentino, es bueno repasar sus estadísticas y las cinco razones por las que debe ser condecorado como el MVP de la MLS en 2025.

Messi terminó marcando 29 goles en esta temporada 2025, su cifra más alta desde que llegó a Estados Unidos en julio de 2023. Su dominio fue tal que sacó cinco tantos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, Dennis Bouanga del LAFC y Sam Surridge de Nashville.

El Inter Miami fue el equipo con más goles a favor de la temporada (81) y el 35,8 % de los goles del equipo dirigido por Javier Mascherano, que terminó tercero en la Conferencia de Este, fueron de Messi.

A Messi no le bastó con ser el mejor anotador de la campaña. Fue también el líder en asistencias del campeonato al entregar 19 pases de gol, rubro en el que terminó empatado con el mediocampista de San Diego FC, Anders Dreyer.

Entre los 29 goles que marcó y las 19 asistencias que repartió, Messi participó en casi el 60 % de los goles del Inter Miami en la temporada regular (59,3 %). Y eso que solo participó en 28 de los 34 partidos del equipo en la presente temporada.

El argentino se alzó tres veces con el premio al Mejor Jugador de la Semana en la MLS. Logró la designación en las jornadas 36, 42 y 43 del torneo.

Messi impuso el récord de más partidos anotando dos o más goles en una temporada este año en la liga, con nueve partidos con dos o más anotaciones.

En el año, además, logró una racha de seis partidos consecutivos marcando, donde cuatro de ellos fueron dobletes.

Pareciera que así como era difícil sustentar la candidatura al MVP de Messi en 2024, el dominio que mostró en 2025 tiene todo para alzarse al final del año con el distinguido reconocimiento.

