Un acuerdo comercial entre Trump y Xi no arreglará la economía de Estados Unidos, ni de China

Análisis de Elisabeth Buchwald y John Liu, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron el jueves en Corea del Sur en una cumbre histórica. Los líderes revelaron planes iniciales para un acuerdo comercial.

La extraordinaria guerra comercial que desató el presidente Donald Trump ha estado afectando a las economías china y estadounidense. China se encuentra en un estado mucho más precario, principalmente debido a problemas preexistentes, pero es poco probable que el nuevo acuerdo comercial cambie mucho la situación para las dos economías más grandes del mundo.

A simple vista, los titulares que surgen de la histórica reunión entre Trump y Xi Jinping sugieren una gran victoria para ambas partes. El acuerdo exige que Estados Unidos reduzca los aranceles a China en un 10 %, llevando la tasa efectiva sobre las exportaciones chinas al 47 %; y que China retrase los controles a la exportación de tierras raras e incremente las compras de soja estadounidense.

Tales medidas podrían aliviar parte del dolor que han sentido las empresas y los consumidores desde que Trump regresó al cargo. Sin embargo, se necesitará mucho más para abordar las heridas que han estado supurando.

Para un sector particular de la economía estadounidense que ha sido la más afectada por el resurgimiento de la guerra comercial con China, el acuerdo puede llegar demasiado tarde.

Los agricultores estadounidenses de soja han estado tambaleándose por el embargo efectivo de China sobre esta materia prima que comenzó en mayo, cuando se implementaron aranceles más altos. Hasta esta semana, China no había comprado ninguna soja estadounidense, el principal producto agrícola de exportación de EE.UU.

China ha sido históricamente el mayor mercado de exportación para la soja estadounidense, por lo que el embargo ha bajado significativamente los precios de la soja en los últimos meses.

Y aunque Trump dijo que China comprará “cantidades enormes” de soja, con la temporada alta de cosecha ya en pleno apogeo, muchos agricultores estadounidenses pueden haber vendido ya sus cosechas a precios más bajos.

Trump heredó un mercado laboral que ya se estaba debilitando, y datos recientes muestran que la contratación se ha desacelerado drásticamente en los últimos meses.

Sus aranceles agresivos e impredecibles solo han agravado la situación, ya que las empresas se han vuelto reacias a contratar más trabajadores debido a la incertidumbre. Cada vez más, las empresas estadounidenses también están despidiendo empleados. Por primera vez en años, hay más personas desempleadas que puestos de trabajo disponibles, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los avances en inteligencia artificial también están contribuyendo a algunos despidos, como lo destacó el masivo recorte de empleos de Amazon esta semana. Y aunque los recortes de tasas han sido tradicionalmente la herramienta principal de la Reserva Federal para apoyar el mercado laboral, los banqueros centrales dicen que la IA puede haber causado daños sistémicos que no pueden solucionarse mediante la política monetaria.

El gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, señaló recientemente que incluso a largo plazo, “si la IA constituye un cambio estructural en la demanda de mano de obra, la política monetaria no será una herramienta eficaz”.

Además, crecen las preocupaciones de que tasas más bajas puedan hacer más daño que bien, impulsando la inflación en un momento en que los bienes y servicios ya son más caros. Parte de esa inflación se atribuye a los aranceles más altos, y otra parte a controles migratorios más estrictos que han reducido la oferta de trabajadores en áreas como el cuidado infantil y la agricultura.

Para China, aunque sus exportaciones han mostrado una notable resiliencia este año ante la ofensiva arancelaria global de Trump, sus problemas económicos internos de larga data han persistido hasta el punto de que hay incluso menos beneficios inmediatos de un acuerdo comercial en comparación con Estados Unidos.

Entre los principales factores que ensombrecen las perspectivas económicas de China se encuentran una prolongada recesión inmobiliaria, la persistencia de la deflación, la confianza del consumidor debilitada y el alto desempleo juvenil.

“Más allá de un impulso cíclico, es difícil ver que los términos comerciales revisados de hoy cambien materialmente los desafíos más estructurales de China en casa, donde creemos que los aranceles, en todo caso, están perdiendo relevancia macroeconómica”, dijo Louise Loo, jefa de economía asiática en la firma de investigación Oxford Economics, en una nota el jueves.

Agregó que la reducción de aranceles relacionada con el fentanilo como parte del acuerdo del jueves podría, en el mejor de los casos, añadir un 0,2 % “marginal” al pronóstico de crecimiento de China para el próximo año.

Los datos económicos recientes de China continúan mostrando un panorama sombrío. En septiembre, la caída de los precios de fábrica en China, un indicador de deflación, se extendió por el trigésimo sexto mes consecutivo, aunque la baja se ha reducido tras el intento de Beijing en los últimos meses de controlar la competencia de precios en ciertos sectores. La tan promocionada industria china de vehículos eléctricos, por ejemplo, ha estado envuelta en una implacable carrera hacia el abismo, en parte debido al exceso de capacidad.

Tampoco ayuda que la demanda del consumidor esté disminuyendo, como lo demuestra el ritmo de las ventas minoristas, que bajó a un mínimo de 10 meses al 3 % en septiembre en comparación con el año anterior.

Sumando a la mezcla de desafíos, los precios de las viviendas nuevas en China cayeron en septiembre a su ritmo más rápido en 11 meses, a pesar de que tradicionalmente es una temporada alta para el gasto inmobiliario. La prolongada recesión, que comenzó con los incumplimientos de deuda de los desarrolladores en 2021, se espera que siga afectando la confianza del consumidor.

El acuerdo al que Trump y Xi llegaron el jueves puede considerarse solo un borrador: no se ha firmado nada. Probablemente se requerirán varias reuniones más entre representantes estadounidenses y chinos para concretar un acuerdo más firme que eventualmente se convierta en un trato firmado. O puede que ni siquiera se llegue a ese punto.

Por ahora, sin embargo, ambas economías pueden consolarse con el hecho de que la amenaza de Trump de un arancel adicional del 100 % sobre las exportaciones chinas, contra la que Beijing casi con toda seguridad habría tomado represalias, ya no está sobre la mesa.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.