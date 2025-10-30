¿Por qué los minerales de tierras raras son clave en las amenazas de Trump contra China?

Por Ramishah Maruf, CNN

La guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene un punto de fricción clave: los minerales de tierras raras.

China incrementó sus restricciones a las exportaciones de tierras raras, lo que llevó al presidente estadounidense Donald Trump a amenazar con represalias económicas.

La disputa por las tierras raras es anterior a la actual administración; China lleva años consolidando un control casi total sobre estos minerales como parte de su política industrial general.

China anunció por primera vez controles a la exportación de tierras raras en abril, en respuesta a los aranceles recíprocos que Trump impuso a los productos chinos. Tras acordar una tregua comercial en Ginebra, los funcionarios estadounidenses esperaban que China suavizara las restricciones a la exportación de estos minerales

Esto es lo que debes saber sobre las tierras raras.

Las tierras raras son 17 elementos metálicos de la tabla periódica, que incluyen el escandio, el itrio y los lantánidos.

El nombre “tierras raras” es un tanto engañoso, ya que estos materiales se encuentran en toda la corteza terrestre. Son más abundantes que el oro, pero su extracción y procesamiento son difíciles, costosos y perjudiciales para el medioambiente.

Las tierras raras están presentes en muchas de las tecnologías que usamos a diario, desde teléfonos inteligentes hasta turbinas eólicas, luces LED y televisores de pantalla plana. También son fundamentales para las baterías de vehículos eléctricos, así como para escáneres de resonancia magnética y tratamientos contra el cáncer.

Además, también son esenciales para las Fuerzas Armadas de EE.UU. Se utilizan en aviones de combate F-35, submarinos, láseres, satélites, misiles Tomahawk y más, según una nota de investigación de 2025 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

La Agencia Internacional de Energía indicó que el 61 % de la producción minera de tierras raras proviene de China, y que el país controla el 92 % de la producción mundial en la etapa de procesamiento.

Existen dos tipos de tierras raras, clasificadas según su peso atómico: pesadas y livianas. Las tierras raras pesadas son más escasas y Estados Unidos no cuenta con la capacidad para la compleja tarea de separarlas después de su extracción.

“Hasta comienzos de este año, incluso las tierras raras pesadas que se extraían en California se enviaban a China para su separación”, dijo Gracelin Baskaran, directora del Programa de Seguridad de Minerales Críticos del CSIS, a CNN.

Sin embargo, el anuncio del Gobierno de Trump en abril sobre aranceles altísimos a China interrumpió ese proceso. “China ha mostrado disposición a usar como arma” la dependencia de Estados Unidos respecto a la separación de tierras raras, señaló.

Según Baskaran, Estados Unidos tiene una sola mina de tierras raras en operación y está ubicada en California.

Beijing está utilizando las tierras raras como principal herramienta de presión en la guerra comercial.

En su medida más reciente, China añadió cinco elementos de tierras raras —holmio, erbio, tulio, europio, iterbio y los imanes y materiales relacionados— a su lista de control existente, exigiendo licencias de exportación. Esto eleva a doce el número total de tierras raras restringidas. China también exigirá licencias para exportar tecnologías de fabricación de tierras raras fuera del país.

No es la primera vez este año que las restricciones chinas a las tierras raras han enfurecido a Trump. En junio, Trump declaró en Truth Social que China había violado la tregua comercial al mantener los controles a la exportación de siete minerales de tierras raras y productos derivados.

Estos controles podrían tener un impacto significativo, dado que Estados Unidos depende en gran medida de China para el suministro de tierras raras. Entre 2020 y 2023, el 70 % de las importaciones estadounidenses de compuestos y metales de tierras raras provinieron de ese país, según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Sin embargo, son las últimas restricciones chinas las que se consideran una escalada drástica en la guerra comercial que Trump inició entre las dos mayores potencias económicas del mundo.

