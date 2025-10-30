Mito vs. realidad: ¿la MLS es una liga de retiro o una de exportación?

Por Juan Alvarado, CNN en Español

Históricamente, los equipos de la MLS han optado por reforzar sus plantillas con jugadores ya consolidados en la élite del balompié mundial.

Entre las contrataciones más destacadas de la liga norteamericana resaltan la llegada de David Beckham con a Los Ángeles Galaxy en 2007 y el fichaje de Lionel Messi con el Inter Miami, el refuerzo más significativo de la MLS en los últimos cinco años por la trascendencia del ocho veces ganador del premio Balón de Oro.

Cabe destacar que estas dos figuras, al igual que varios de los otros nombres de peso que han llegado a la liga norteamericana, arribaron tras realizar extensas carreras en Europa.

Por lo que en repetidas ocasiones el fútbol estadounidense ha tenido que defenderse contra la crítica de que es “una liga de retiro”.

“Los jugadores de Norteamérica ahora vuelven a la MLS, cuando todavía podrían jugar en Europa. Eso quiere decir que esta liga está cambiando”, dijo Henry en entrevista exclusiva con CNN en Español en 2014.

A inicios de 2025, la MLS publicó en su sitio oficial una lista con más de 50 nombres de jugadores que ficharon por equipos europeos tras vestir los colores de un club de la liga norteamericana.

Entre ellos destacan varios jugadores que llegaron desde ligas fuera de Estados Unidos y que usaron la MLS para llamar el interés de clubes importantes del viejo continente.

El delantero colombiano debutó en primera división con el club Envigado de su país natal y en 2022 fichó por el Chicago Fire, en donde anotó ocho goles en 28 partidos jugados.

Estos números en la MLS lo llevaron a dar el salto a la Premier League con el Aston Villa, en donde marcó 20 goles en 78 encuentros disputados.

Actualmente, Durán está jugando en la primera división del fútbol turco con el Fenerbahce.

Otra de las jóvenes promesas sudamericanas que pasó por la MLS antes de dar el salto a Europa. El volante central surgió de las inferiores del club Libertad y en 2023 fichó por el Inter Miami.

Con Las Garzas disputó 40 partidos, en donde registró siete goles e igual cantidad de asistencias. Además, compartió vestuario con Messi y otras de las grandes figuras que se unieron al club de la Florida, como Luis Suárez y Sergio Busquets.

Tras su experiencia en Miami, Gómez fichó por el Brighton, también de la liga inglesa, en donde tiene hasta el momento 30 partidos jugados y seis goles.

Herrera fichó por el New York City FC en condición de préstamo proveniente del Manchester City.

Con el equipo neoyorquino disputó 38 partidos antes de pasar por varios clubes españoles como el Granada CF, el Espanyol y el Girona. En este último alcanzó su mejor desempeño, jugando 87 partidos y anotando 11 goles.

Actualmente, el jugador de la selección venezolana milita en la Real Sociedad, club con el cual fichó en septiembre de 2025.

Castellanos nació en Mendoza, Argentina, y debutó como profesional con la Universidad de Chile en 2017. En 2018 fichó por el New York City FC, también en condición de préstamo.

Allí, el argentino anotó 59 goles en 134 partidos, lo cual le llevó a fichar por el Girona de LaLiga, antes de pasar a formar parte de la Lazio de la Serie A italiana, en donde hasta el momento tiene 22 goles en 92 encuentros disputados.

Cabe resaltar que los clubes de la MLS también han desarrollado jóvenes talentos que dieron el salto a Europa. Alphonso Davies, Tajon Buchanan, Benjamin Cremaschi y Tyler Adams son ejemplos de futbolistas surgidos de canteras de la MLS que hoy visten camisetas de equipos del viejo continente.

La liga estadounidense también cuenta actualmente con varios jugadores formados en clubes locales que pueden dar el salto a una liga europea, como Obed Vargas, del Seattle Sounders, Alex Freeman, del Orlando City, y Diego Luna, del Real Salt Lake. Todos ellos están nominados al premio al mejor jugador joven de la MLS y podrían pegar el salto en cualquier momento a Europa, desmitificando aún más a aquellos que, con pocos argumentos, buscan deslegitimar una liga que está en constante crecimiento.

