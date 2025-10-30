Las 5 cosas que debes saber este 30 de octubre: daños de Melissa, Río de Janeiro y cumbre Trump y Xi Jinping

Por CNN en Español

Cumbre decisiva de Trump y Xi. La Fed recorta las tasas de interés por segunda vez este año. Presencia de la Guardia Nacional en Washington se extiende hasta febrero de 2026. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Para cuando el huracán Melissa tocó tierra en Jamaica, las temperaturas extremadamente cálidas del mar Caribe contribuyeron a convertirlo en un monstruo: un ciclón de categoría 5 con vientos que alcanzaron los 298 km/h. Los expertos afirman que se trata de un ejemplo contundente de lo que el cambio climático puede provocar en los ciclones más temibles del planeta: intensificarlos con calor y humedad hasta hacerlos casi irreconocibles en comparación con los huracanes atlánticos del pasado.

Una reunión histórica entre el líder de China, Xi Jinping y el presidente de EE.UU., Donald Trump, celebrada este jueves al margen de una cumbre internacional en Corea del Sur, parece haber logrado avances importantes para resolver las fricciones en la volátil relación entre las dos economías más grandes del mundo y superpotencias rivales. Los dos líderes habían acordado “prácticamente todo” y habían alcanzado un acuerdo comercial que podría firmarse “muy pronto”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One tras concluir la esperada reunión con Xi, que puso fin a su gira de cinco días por Asia.

La operación policial del martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó al menos 132 muertos, según reportó el miércoles la Defensoría Pública regional, luego de que decenas de cuerpos encontrados por habitantes de favelas fueran expuestos en una calle mientras continúa la búsqueda de fallecidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó los ataques de EE.UU. a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, y pidió a Washington modificar su protocolo contra el crimen organizado. También criticó la revocación por parte del Gobierno de Trump de rutas y vuelos de aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Los elementos de la Guardia Nacional desplegados en Washington permanecerán movilizados en la ciudad al menos hasta febrero de 2026, según personas familiarizadas con las órdenes de la guardia. Exclusivo CNN.

¿Cómo se llama el sombrero tradicional coreano que inspiró a “KPop Demon Hunters”?

A. Hat

B. Moja

C. Gat

D. Boshi

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Así es Fernando Mendoza, el quarterback de ascendencia cubana favorito a ganar el Heisman y objetivo de la NFL

Fernando Mendoza le está demostrando a Estados Unidos que es un candidato serio para el prestigioso Trofeo Heisman, galardón que se entrega al mejor jugador de la temporada en la primera división del fútbol universitario de ese país.

“Star Wars” estrena su nueva serie anime producida en Japón

El anime ha conquistado Occidente en 2025. Ahora Disney aprovecha esa ola al estrenar este miércoles en streaming la nueva temporada de la serie animada “Star Wars: Visions”, hecha en estilo anime y producida completamente por creadores japoneses.

Encuentran muerta en isla tropical a mujer de unos 80 años; su crucero había zarpado sin ella

Una pasajera de un crucero, de unos 80 años, que acababa de embarcar en un viaje de lujo de 60 días por Australia, fue hallada muerta tras ser olvidada en una isla tropical.

3,75 % – 4 %

Los funcionarios de la Fed votaron a favor de otro recorte de un cuarto de punto porcentual, lo que reduce su tipo de interés de referencia a un rango entre el 3,75 % y el 4 %, el más bajo en tres años.

“Diría que si la leen [la Constitución] queda bastante claro: no puedo postularme a la reelección. Es una lástima. Pero tenemos mucha gente valiosa”

—Lo dijo Donald Trump, presidente de EE.UU., al mencionar que está “bastante claro” que no puede postularse para un tercer mandato.

Pelícanos en migración brindan espectáculo al ser alimentados

Cientos de pelícanos llegan masivamente durante su migración a un estanque en Israel para alimentarse con pescado vertido por camiones. El ritual, promovido por el Departamento de Agricultura, busca aliviar la presión en la pesca causada por el apetito de las aves, que utilizan la ruta aérea en su camino hacia África, Europa y Asia.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. A medida que se acerca el Halloween, los fans de “KPop Demon Hunters” buscan en internet versiones económicas del “gat”, el sombrero tradicional coreano, que aparece en la exitosa película de Netflix.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.