Kamala Harris habla abiertamente sobre su “complicada” relación con Biden, y del día en que la “decepcionó profundamente”

En una entrevista publicada este jueves la exvicepresidenta Kamala Harris afirmó que una frustrante llamada telefónica con Joe Biden antes de su debate con Donald Trump le demostró que el expresidente no estaba enfocado en su éxito, citándolo como un ejemplo de por qué tiene una relación “complicada” con Biden.

“Mi conclusión es que su motivación era completamente egoísta”, dijo en el podcast “The Diary of a CEO”. “No le importaba mi desempeño en el debate”.

Harris relató la llamada, momentos antes de su crucial enfrentamiento con Trump, en la que Biden le dijo que “un grupo de personas” hablaba mal de ella en Pensilvania, un estado clave, “porque habían oído que yo hablaba mal de él”.

“Me dijeron que quería llamarme para que estuviera preparada”, dijo Harris. “Estaba convencida de que era para animarme y decirme ‘¡Ve por ellos!’… Cuando colgué el teléfono, simplemente… fue increíble, y sí, estaba enfadada y profundamente decepcionada. Fue totalmente innecesario”.

La publicación del episodio del podcast, parte de la gira mediática de Harris para promocionar su libro “107 Días”, fue la última conversación sincera de la exvicepresidenta en la que repasó lo sucedido durante su breve y fallida candidatura a la presidencia, así como las consecuencias de su derrota.

Harris afirmó que sigue siendo amiga de Biden, quien, según dijo, la había llamado dos días antes para felicitarla por su cumpleaños.

“Le tengo mucho cariño, (pero) hubo ocasiones, sobre las que he sido muy sincera, en las que me decepcionó profundamente y, francamente, me enfadó”, dijo.

Harris también habló sobre su percepción del estado mental de Biden antes del desastroso debate de junio de 2024 contra el ahora presidente Trump. En la entrevista, Harris afirmó que no creía que Biden realmente quisiera participar en el debate previo a las elecciones generales, sino que lo convencieron.

“Es como cualquier competencia en la que participas, ya sea una puja o en un deporte: tienes que desearlo, ¿verdad?”, dijo Harris. “Si no quieres competir, sin duda eso afectará a tu rendimiento, y no creo que él… estoy bastante segura de que no quería debatir”.

La exvicepresidenta también insinuó que está abierta a presentarse de nuevo a la presidencia.

“Creo que la razón para presentarme de nuevo radica en si puedo marcar la diferencia”, dijo. “(Lo haré) si siento que puedo ofrecer algo como presidenta de Estados Unidos que no solo inspire al pueblo estadounidense, sino que también nos encamine por el camino correcto”.

Le preguntaron a Harris si creía poder transmitir ese mensaje al país.

“Por eso me presenté la última vez”, dijo. “Tendremos que ver qué sucede en los próximos meses”.

