El príncipe Andrés del Reino Unido será despojado del título de “príncipe” y desalojado de la mansión real

Por Max Foster, Lauren Said-Moorhouse y Lauren Kent, CNN

El rey Carlos del Reino Unido comenzó un proceso para despojar al príncipe Andrés de sus títulos y le dio aviso para que se mude de su mansión, informó el jueves el Palacio de Buckingham.

Andrés, de 65 años, ha enfrentado un renovado escrutinio sobre su amistad con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien lo acusa de agresión sexual, tituladas “Nobody’s Girl”.

Giuffre —a quien el duque de York afirma no haber conocido nunca— dijo en las memorias que Andrés la agredió sexualmente cuando ella era adolescente. Giuffre murió por suicidio en abril a los 41 años. Andrés ha negado repetidamente todas las acusaciones en su contra.

El jueves, el Palacio de Buckingham fue más allá en la censura a Andrés y dijo en un comunicado: “Su Majestad inició hoy un proceso formal para retirar el Estilo, Títulos y Honores del príncipe Andrés”.

“El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Su contrato de arrendamiento sobre Royal Lodge le ha proporcionado, hasta la fecha, protección legal para continuar residiendo allí. Ahora se le notificó formalmente que debe entregar el contrato de arrendamiento y se mudará a un alojamiento privado alternativo”, continuó el comunicado. “Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él sigue negando las acusaciones en su contra”.

CNN entiende que Andrés se mudará a una propiedad en la finca privada de Sandringham. Cualquier alojamiento futuro será financiado de forma privada por el rey Carlos. El traslado se realizará tan pronto como sea viable.

Se entiende que el palacio actuó porque, si bien reconoce que Andrés sigue negando todas las acusaciones en su contra, está claro que cometió graves errores de juicio.

A pesar del anuncio del jueves, Andrés sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono británico. Este estatus podría ser eliminado mediante legislación, pero requeriría el consentimiento de las naciones de la Mancomunidad Británica, lo cual tomaría tiempo. La última vez que se utilizó este protocolo fue cuando Eduardo VIII abdicó en 1936.

CNN entiende que, en lugar de retirar formalmente el título de duque de York de Andrés a través de un acto parlamentario, el rey Carlos enviará cartas patentes reales para retirar los títulos de Andrés en relación con York, Inverness y Killyleagh.

Andrés también era conocido como conde de Inverness y barón Killyleagh, caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana y caballero real compañero de la Muy Noble Orden de la Jarretera. La retirada de sus títulos ha tenido efecto inmediato.

“Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y más sinceras simpatías han estado, y permanecerán, con las víctimas y sobrevivientes de todas y cada una de las formas de abuso”, dijo el Palacio de Buckingham.

Andrés había intentado poner fin al renovado escrutinio sobre su conducta renunciando al uso de sus títulos a principios de este mes. Pero sus acciones hicieron poco para frenar el flujo de titulares negativos y generaron nuevas preguntas sobre cómo pudo pagar a Giuffre un acuerdo extrajudicial que, según informes, ascendió a varios millones de dólares en un caso civil en 2022 y financiar su estilo de vida a pesar de ser un miembro activo de la realeza desde 2019.

La indignación pública también aumentó después de que se supiera la semana pasada que pagó US$ 1 millón por Royal Lodge, en el corazón de Windsor Great Park, cerca del Castillo de Windsor, en 2003, y solo un alquiler simbólico “si se exigía” cada año desde entonces, según su contrato de arrendamiento.

La familia de Virginia Giuffre reaccionó a la noticia este jueves, diciendo en un comunicado: “Hoy, una chica estadounidense común de una familia estadounidense común derribó a un príncipe británico con su verdad y valentía extraordinaria”.

“Nuestra hermana, una niña cuando fue agredida sexualmente por Andrés, nunca dejó de luchar por responsabilidad por lo que le sucedió a ella y a otros innumerables sobrevivientes como ella. Hoy, ella declara la victoria”, dijo el comunicado de la familia, agregando que “no descansarán hasta que la misma rendición de cuentas se aplique a todos los abusadores y cómplices relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”.

El grupo antimonárquico Republic dijo este jueves que había instruido a abogados para iniciar una acusación privada contra Andrés “por acusaciones de delitos sexuales y mala conducta en el cargo público”.

El grupo dijo que sus abogados estarían investigando activamente el caso contra Andrés y que esperan iniciar procedimientos en las próximas semanas. Republic ha pedido anteriormente que la policía investigue a Andrés.

“Seamos muy claros, Andrés, duque de York —ahora Andrés Mountbatten Windsor— no está enfrentando la justicia. No está siendo responsabilizado. Perder títulos no es una respuesta a acusaciones muy serias de delitos sexuales y corrupción en el cargo público”, dijo este jueves Graham Smith, director ejecutivo de Republic, tras el anuncio del palacio.

“No se trata de que William y Carlos tomen una postura firme. Se trata de que William y Carlos protejan su posición poniendo tanta distancia como puedan entre ellos y Andrés”, agregó Smith. “Necesitamos ver que Andrés enfrente la justicia, porque necesitamos saber que los miembros de la realeza no están por encima de la ley”.

El lunes, el monarca británico fue abucheado por un manifestante que se podía escuchar gritando “¿Cuánto tiempo has sabido sobre Andrés y Epstein?” mientras realizaba una visita a una catedral en el noroeste de Inglaterra.

Las hijas de Andrés, las princesas Beatriz y Eugenia, conservarán sus títulos, ya que son hijas del hijo de un soberano —de acuerdo con las reglas establecidas por el rey Jorge V en 1917.

La exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, quien ha vivido con él durante los últimos 20 años en Royal Lodge, también se mudará y se entiende que está haciendo sus propios arreglos.

Ferguson, de 66 años, es la madre de las dos hijas de Andrés. Se casaron en 1986 y se divorciaron una década después. Anteriormente tenía el título de duquesa de York, pero volvió a su apellido de soltera cuando Andrés renunció a sus títulos a principios de este mes.

CNN también entiende que el Gobierno británico fue consultado sobre las decisiones del rey y el Gobierno ha dejado claro que apoya las medidas.

Se entiende que la última vez que se le quitó un título a un príncipe fue hace más de 100 años, cuando el príncipe Carlos Eduardo —uno de los nietos de la reina Victoria— fue despojado del título de duque de Albany por el parlamento británico bajo la Ley de Privación de Títulos de 1917. La acción se tomó después de que luchara en la Primera Guerra Mundial para Alemania, donde era duque de Sajonia-Coburgo y Gotha.

Esta historia fue actualizada con desarrollos adicionales.

MiSeon Lee de CNN contribuyó a este informe.