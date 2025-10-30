Alerta en la región tras la masacre en Río de Janeiro: refuerzan controles en las fronteras con Brasil

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Autoridades de Argentina y Paraguay activaron medidas de prevención en el resguardo de fronteras tras el sangriento operativo del martes contra el grupo narcotraficante Comando Vermelho en Río de Janeiro, que dejó más de un centenar de muertos.

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que activó una “alerta máxima” en las fronteras “para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar, de la centralidad del conflicto en Río”, según detalló en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada, sede del ejecutivo.

La funcionaria explicó que la medida “significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no”, aunque aclaró que no implica el envío de más fuerzas.

La ministra dijo después en X que es una orden preventiva “derivada de la teoría del ‘desbande’ que puede producirse” tras el operativo, e instó a enviar “a los efectivos apostados en frontera el manual de reconocimiento de señas que caracterizan a estos grupos narcoterroristas” para facilitar su identificación.

El Consejo de Defensa Nacional (Codena) de Paraguay dijo que el Comando Tripartito, ubicado en la zona llamada triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, emitió “una alerta” sobre el “posible ingreso de miembros” del Comando Vermelho “a territorio de países limítrofes”.

Esa triple frontera es considerada uno de los puntos clave de las rutas del narcotráfico en la región, con zonas porosas y una alta vulnerabilidad frente al crimen organizado. Miembros del Comando Vermelho han sido detenidos en varios países que limitan con Brasil a lo largo de los años.

Según el Codena, encabezado por el presidente Santiago Peña e integrado por los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, del Interior, así como por autoridades militares y de Inteligencia, se dispuso el “refuerzo de los controles migratorios y de tránsito trasfronterizo”, así como el “i﻿ncremento del patrullaje y el monitoreo en las zonas de frontera, para prevenir cualquier ingreso irregular al país y la “intensificación coordinada de operaciones de inteligencia y vigilancia estratégica”.

Anteriormente, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, había dicho que se reforzarán los controles policiales y migratorios en varias ciudades fronterizas con Brasil.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, pidió al Gobierno saliente de Luis Arce asumir las medidas “necesarias” para evitar el ingreso al país de miembros de organizaciones criminales de Brasil, país con el que comparte una frontera de cerca de 3.500 kilómetros.

Paz exhortó a Arce en un comunicado a “disponer, con carácter inmediato, todas las medidas de control y seguridad necesarias para evitar el ingreso al territorio nacional de integrantes de organizaciones criminales provenientes de Brasil, tras los graves hechos de violencia ocurridos recientemente en Río de Janeiro”.

“El resguardo de nuestras fronteras y la protección de la ciudadanía boliviana deben ser una prioridad nacional, por encima de cualquier diferencia política”, dice la nota difundida en las redes sociales, y agrega que Bolivia “no puede permitir que estructuras criminales extranjeras se infiltren en su territorio, no comprometan la seguridad del Estado”.

En Uruguay, el Ministerio del Interior no anunció medidas específicas sobre el tema, si bien medios locales reportaron que las autoridades están monitoreando la situación.

