Mujer octagenaria es hallada muerta en una isla tropical después de que su crucero zarpara sin ella

Una pasajera de un crucero, de unos 80 años, que acababa de embarcar en un viaje de lujo de 60 días por Australia, fue hallada muerta tras ser olvidada en una isla tropical.

La pasajera, cuya identidad no ha sido revelada, fue reportada como desaparecida a las autoridades en la noche del sábado, cuando en una revisión del pequeño crucero Coral Adventurer fue confirmada su ausencia.

El barco había atracado el sábado por la mañana en Lizard Island, una isla turística situada a unos 30 kilómetros (19 millas) de la costa de Queensland, conocida por su belleza natural y sus alojamientos de lujo.

La Policía de Queensland confirmó el hallazgo del cuerpo de la mujer en Lizard Island el domingo y describió su muerte como “repentina y sin indicios de delito”.

Sin embargo, se desconoce la hora de su fallecimiento y por qué nadie notó su ausencia al partir el barco de Lizard Island.

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA, por sus siglas en inglés) declaró que su investigación incluirá “las circunstancias que rodean la posible desaparición de la pasajera durante el embarque”.

Los registros muestran que el Coral Adventurer, con capacidad para 120 pasajeros y 46 tripulantes, había zarpado del puerto de Cairns apenas un día antes, el 24 de octubre.

Lizard Island fue una de las primeras paradas del crucero de 80.000 dólares australianos (unos US$ 50.000) que recorre el país, pasando por el extremo norte de Cabo York, hacia la costa de Australia Occidental.

La compañía de cruceros Coral Expeditions anuncia Lizard Island como un lugar donde los pasajeros pueden nadar, practicar esnórquel o hacer excursiones hasta el mirador de Cook para disfrutar de vistas panorámicas.

No está claro si la anciana participó en alguna de las actividades anunciadas en la isla.

La compañía lleva más de 40 años operando y ofrece cruceros por Australia y otros destinos. El director ejecutivo de Coral Expeditions, Mark Fifield, declaró que se inició una búsqueda por tierra y mar después de que la tripulación descubriera la desaparición de la mujer.

La AMSA informó que comenzó la búsqueda junto con la Policía de Queensland después de que el capitán del barco denunciara la desaparición de la mujer a las autoridades, a las 9 p.m. del sábado.

La Policía de Queensland indicó que la mujer fue reportada como desaparecida tras no abordar un barco en aguas de Queensland la mañana del sábado.

La AMSA señaló que la tripulación será interrogada cuando el barco atraque en Darwin. El programa portuario indica que se espera su llegada el 2 de noviembre.

Fifield, de Coral Expeditions, expresó que la compañía lamenta profundamente lo sucedido.

“El equipo de Coral se ha puesto en contacto con la familia de la mujer y continuaremos brindándoles apoyo durante este difícil proceso”.

