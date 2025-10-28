Noche histórica de Ohtani en la victoria de los Dodgers en el tercer juego de la Serie Mundial

Por Kevin Dotson, CNN

Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Blue Jays de Toronto 6-5 el lunes en 18 entradas, igualando el juego más largo de la Serie Mundial en la historia, para tomar una ventaja de dos juegos a uno en la serie al mejor de siete.

En una emocionante batalla de entradas extra, los Dodgers necesitaron una noche histórica de su superestrella Shohei Ohtani, quien impulsó tres carreras y anotó tres más en una increíble actuación de cuatro hits y dos jonrones, que le permitió al tres veces Jugador Más Valioso (MVP) embasarse sin problemas la asombrosa cantidad de nueve veces.

Al final, fue un jonrón de oro en la 18ª entrada, del MVP de la Serie Mundial 2024 Freddie Freeman, el que le dio la victoria a los Dodgers.

Max Scherzer, de 41 años, pitcher de Toronto, inscribió su nombre en la historia de la MLB en la primera entrada del lunes por la noche, convirtiéndose en el primer pitcher en la historia en aparecer en la Serie Mundial con cuatro equipos diferentes. El tres veces ganador del Premio Cy Young fue recibido con rudeza por un doblete de Shohei Ohtani al abrir la entrada, pero Scherzer logró salir ileso.

El jardinero derecho de Los Ángeles, Teoscar Hernández, adelantó a los Dodgers en la baja de la segunda entrada con un jonrón solitario ante Scherzer para una ventaja de 1-0.

Ohtani duplicaría la ventaja de los Dodgers en la tercera entrada, conectando una recta de Scherzer y enviándola 389 pies al bullpen de los Blue Jays.

Los Ángeles estaba a punto de sumar otra carrera, pero un tiro perfecto del jardinero derecho de Toronto, Addison Barger, cortó a Freeman en el plato tras un sencillo del receptor de los Dodgers, Will Smith.

La crucial asistencia de Barger en los jardines inclinó el juego a favor de Toronto.

Los Blue Jays se embasaron sin outs en la cuarta entrada después de que el segunda base de los Dodgers, Tommy Edman, cometiera un error de fildeo en una posible doble matanza contra el bate de Bo Bichette de Toronto. El receptor de los Blue Jays, Alejandro Kirk, revolucionó el juego con un jonrón de tres carreras contra el abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow, para poner a los Jays arriba 3-2. Toronto anotó otra carrera con un elevado de sacrificio de Andrés Giménez.

Los Dodgers se recuperaron con dos carreras en la quinta entrada para empatar el juego. Ohtani conectó su tercer extrabase del juego con un doblete para impulsar a Kiké Hernández. Freeman luego impulsó a Ohtani con un sencillo por la línea de primera base para empatar el juego 4-4.

Toronto recuperó la ventaja 5-4 en la séptima entrada con una jugada espectacular. Bichette conectó un doblete por la línea de primera base que envió a Vladimir Guerrero Jr. a correr por las bases, golpeando el plato con la mano derecha justo antes de que Smith intentara tocarlo en picada.

Ohtani volvió al rescate, conectando su segundo jonrón del juego en la séptima entrada para empatar el partido 5-5. El cuarto extrabase del actual MVP de la Liga Nacional igualó el récord de la Serie Mundial establecido por Frank Isbell, de los White Sox de Chicago, en 1906. Ohtani también estableció su propio récord de la MLB con su tercer juego de múltiples jonrones en una sola postemporada.

El juego se mantuvo empatado hasta la baja de la novena entrada, cuando el mánager de Toronto, John Schneider, decidió darle una base por bolas intencional a Ohtani en lugar de darle la oportunidad de hacer más daño en el plato. Ohtani fue rápidamente atrapado robando cuando se deslizó más allá de la base y fue puesto out por el segunda base Isiah Kiner-Falefa para frenar la remontada.

Conforme el juego avanzaba a entradas extra, los Blue Jays amenazaron con anotar en la parte alta de la décima entrada, pero un gran lanzamiento de Teoscar Hernández al jardín derecho y un relevo perfecto de Edman dejaron al corredor de los Blue Jays, Davis Schneider, completamente a la derecha en el plato, mientras el juego seguía empatado.

Sin que ninguno de los equipos pudiera anotar, el encuentro se prolongó hasta la 18ª entrada y superó las seis horas. Empató el récord del juego más largo de la Serie Mundial en la historia, igualando el tercer juego de 2018 entre los Boston Red Sox y los Dodgers, también en el Dodger Stadium.

Los Dodgers contaron con la heroica actuación de un par de relevistas inesperados: dos entradas en blanco de Edgardo Henríquez y cuatro de Will Klein, quien se llevó la victoria en una salida memorable.

Con Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó un juego completo para Los Ángeles en el Juego 2, preparándose para subir al montículo si el juego se extendía a la 19.ª entrada, Freeman se aseguró de que no fuera así con un imponente jonrón de oro al jardín central ante el relevista de Toronto, Brendon Little.

Tras seis horas y 39 minutos de angustia, más de 50.000 aficionados en el Dodger Stadium estallaron en celebración cuando Freeman recorrió las bases al son de la conocida melodía de “I Love LA” de Randy Newman para poner fin a uno de los juegos más épicos en la historia de la MLB.

Los Dodgers acosaron a Freeman en el home mientras los Blue Jays se retiraban a su vestuario para lamer sus heridas, con aproximadamente 17 horas para que los equipos lo hicieran de nuevo en el Juego 4 el martes por la noche.

Freeman describió sus emociones al recorrer las bases a la emisora ​​FOX después del juego.

“Pura emoción”, dijo Freeman. “Cuando uno se esfuerza y ​​lucha, y nuestro bullpen y nuestro cuerpo de pitchers hicieron lo que hicieron, que eso durara aproximadamente seis horas y 40 minutos, es lo mejor que se puede conseguir”.

Ohtani, quien tendrá poco tiempo de descanso al ser el pitcher abridor de Los Ángeles programado para el Juego 4, hizo otro hito histórico en la postemporada de la MLB al convertirse en el primer jugador en embasarse nueve veces en un juego de playoffs. Antes del lunes, ningún jugador se había embasado más de seis veces en un juego de postemporada. Tras su inicio de 4 de 4, el tres veces Jugador Más Valioso recibió cuatro bases por bolas intencionales y una tradicional.

Después del juego, le preguntaron a Ohtani cómo se sentía tras su histórica noche.

“Quiero irme a dormir lo antes posible para poder prepararme (para el Juego 4)”, dijo Ohtani con una sonrisa a FOX a través de un intérprete.

Los Ángeles llegará al Juego 4 con una ventaja decidida: históricamente, cuando los equipos dividen los primeros dos juegos de la Serie Mundial, el ganador del Juego 3 ha ganado el campeonato el 67 % de las veces.

