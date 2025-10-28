Las 5 cosas que debes saber este 28 de octubre: huracán Melissa, bombarderos de EE.UU. y Congreso de Argentina

CNN en Español

Bombarderos de EE.UU. vuelan cada vez más cerca de Venezuela. Muere un inmigrante que regresó a Costa Rica en estado crítico tras ocho meses bajo custodia de ICE. ¿Cómo queda el Congreso de Argentina tras las elecciones legislativas? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Melissa, la tormenta más potente de 2025, podría convertirse en el huracán más poderoso en golpear Jamaica desde 1988. El Gobierno de la isla emitió órdenes de evacuación obligatoria para varias comunidades costeras vulnerables. El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas “catastróficas” y vientos que podrían “causar un colapso estructural total”.

Dos bombarderos estratégicos estadounidenses B-1 volaron el lunes a unos 70 kilómetros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela, rodearon las islas La Tortuga y Margarita y luego desaparecieron del radar, en la demostración de fuerza más reciente de EE.UU. en medio de las tensiones entre Caracas y Washington.

El oficialismo en Argentina logró un giro drástico del tablero del Congreso con su rotunda victoria en las elecciones legislativas del domingo, al superar largamente la meta de alcanzar junto a sus aliados del PRO los 86 diputados, un tercio de la Cámara de Diputados, lo que permitirá al presidente Javier Milei avanzar con su programa económico y blindar su poder de veto. Mira la gráfica de cómo queda conformado el Congreso.

El aumento de US$ 100.000 en visas H-1B busca que empresas contraten más estadounidenses y frenen la reducción de salarios, pero el sector de la salud teme que dificulte atraer especialistas extranjeros, agravando la escasez de personal en hospitales rurales y desatendidos.

Randall Gamboa, el costarricense de 52 años que estuvo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. por ocho meses y fue devuelto a Costa Rica en estado delicado, murió el domingo en el hospital público Fernando Escalante Pradilla, confirmó a CNN su hermana, Greidy Mata.

Deportivo LSM: el club amateur que Messi y Suárez convirtieron en fenómeno viral

No es un estadio lleno ni un clásico del fútbol uruguayo, pero el Deportivo LSM, fundado por Messi y Suárez, logra algo único: aunque juega en la cuarta división, cada fin de semana convoca multitudes y genera furor en redes sociales.

La liberación de Sean “Diddy” Combs está prevista para 2028

Se espera que el rapero Sean “Diddy” Combs sea liberado el 8 de mayo de 2028, según registros públicos de la Oficina Federal de Prisiones. Combs había sido sentenciado a 50 meses (aproximadamente más de cuatro años) por un juez tras un juicio de dos meses que culminó con su condena por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Lo que debes saber sobre la segunda etapa de compra de boletos para el Mundial 2026

La FIFA ya puso en marcha la segunda fase de venta de boletos para la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México de 2026. Habrá un millón de entradas a disposición en esta etapa.

Más de 500.000

El Gobierno de EE.UU. dice que ha deportado a más de 500.000 inmigrantes indocumentados desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump.

“No querría estar a 8.000 kilómetros de distancia del régimen de Netanyahu”

—El cantante de Radiohead, Thom Yorke, dijo que ya no se presentaría en Israel después de que la banda fuera criticada por tocar en Tel Aviv en 2017.

Video policial capta el dramático rescate de un bebé atrapado debajo de un auto

Un agente de policía realizó RCP a un bebé inconsciente, rescatado de un vehículo volcado tras un accidente en Fort Worth, Texas. La niña y la conductora se encuentran estables y se espera que se recuperen por completo, según la policía.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Comenzaron las festividades del Día de Muertos en México. Esta tradición prehispánica, declarada patrimonio cultural, honra a los seres queridos con coloridos altares, flores de cempasúchil y banquetes.

