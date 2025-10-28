EE.UU. atacó cuatro embarcaciones en el Pacífico. Hay 14 muertos y coordinan con México el rescate de un sobreviviente

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Estados Unidos lanzó tres ataques contra cuatro embarcaciones que “traficaban drogas” en aguas internacionales del este del Pacífico el lunes, con un saldo de 14 muertos y un sobreviviente, según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos”, aseguró en X el titular de Defensa del Gobierno de Donald Trump. Según reportó, las naves era operadas por organizaciones terroristas designadas.

Se trata del primer ataque múltiple de los 11 reportados hasta el momento por Washington, que por ahora no ha proporcionado pruebas que respalden las acusaciones.

Hegseth dijo que el Comando Sur de EE.UU. inició el protocolo de búsqueda y rescate para dar con el sobreviviente. “Las autoridades mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, dijo el funcionario.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo durante su conferencia de prensa diaria que su Gobierno fue informado sobre la situación esta mañana. Agregó que los hechos ocurrieron en aguas internacionales.

“Di la instrucción de se le pidiera al canciller (Juan Ramón de la Fuente), junto con Marina, pues que tuvieran una reunión con el embajador (Ron Johnson), y les daremos la información con Secretaría de Marina de este sobreviviente, si es el caso que en efecto hubo un sobreviviente”, dijo la mandataria.

Ante la consulta de CNN, la Secretaría de Marina de México informó que las operaciones estadounidenses “se llevaron a cabo en aguas internacionales y no estaban cerca de las costas mexicanas”. Sin embargo, las autoridades no hicieron comentarios sobre lo señalado por Hegseth sobre el operativo de rescate del sobreviviente.

El funcionario estadounidense detalló que había cuatro personas a bordo en cada una de las tres primeras naves atacadas, y tres tripulantes en la cuarta embarcación.

Los sucesivos ataques de Washington se han llevado a cabo sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso de EE.UU., y han sido criticados por los gobiernos de Colombia y Venezuela, de donde parecen provenir varios de los barcos.

Lizbeth Padillla, Mauricio Torres y Uriel Blanco colaboraron con este reporte

