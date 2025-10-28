Delincuentes usan dron para atacar a fuerzas de seguridad durante un megaoperativo en Río de Janeiro, afirman autoridades

Por CNN en Español

Las autoridades de Río de Janeiro lanzaron este martes un masivo despliegue de fuerzas de seguridad en la zona norte de la ciudad, con el objetivo de “combatir la expansión territorial” del grupo criminal Comando Vermelho, y que fue respondido con un ataque desde un dron, según informó el gobierno estatal.

Más de 2.500 policías civiles y militares participan en la Operación Contención que se realiza en los complejos de Alemão y Penha, y dejó al menos 23 detenidos, según el tercer balance en lo que va de la jornada.

“En represalia, los delincuentes utilizaron drones para atacar a los policías en el Complejo de Penha”, indicaron las autoridades, que compartieron un video que muestra a un dispositivo disparar un proyectil desde el cielo. El informe no detalló el impacto de la ofensiva.

“A pesar de los ataques, las fuerzas de seguridad siguen firmes en la lucha contra la delincuencia”, agregó el gobierno estatal.

Por su parte, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, expresó: “Es el tamaño del desafío al que nos enfrentamos; ya no es crimen común, es narcoterrorismo”. También pidió a la población de los barrios afectados que permanezcan dentro de sus casas mientras se desarrolla la operación.

Imágenes obtenidas por CNN Brasil muestran varios incendios en la zona y se escuchan disparos.

El despliegue de las fuerzas de seguridad incluye drones, dos helicópteros, 32 blindados terrestres y 12 vehículos de demolición del Núcleo de Apoyo a Operaciones Especiales de la Policía Militar, además de ambulancias del Grupo de Salvamento y Rescate, según el informe.

Las autoridades también mostraron en redes sociales que al menos 10 rifles fueron incautados durante el operativo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.