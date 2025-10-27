Trayectoria del huracán Melissa: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

Por CNN en Español

El huracán Melissa, ahora de categoría 5, avanza en dirección a Jamaica, donde se espera que toque tierra el martes.

Melissa se fortaleció rápidamente el fin de semana, tal como se preveía.

Jamaica parece ser el epicentro de la triple amenaza de Melissa: inundaciones extremas por lluvias, daños por viento y marejada ciclónica.

Se pronostica que Melissa tocará tierra en Jamaica temprano el martes, pero las fuertes lluvias ya se extienden sobre la isla desde el domingo. Haití también sigue en medio de las amenazas destructivas de inundaciones y deslizamientos de tierra de Melissa.

Aquí puedes ver la trayectoria en tiempo real:

