Sheinbaum anuncia que acordó con Trump ampliar el plazo de negociación comercial con EE.UU.

Por Sol Amaya, Elisabeth Buchwald y Gerardo Lemos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que habló este sábado con el presidente de Estados Unidos. “Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de las 54 barreras no arancelarias”, aseguró Sheinbaum en su conferencia matutina.

“Entonces, acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, porque prácticamente estamos ya cerrando este tema”, dijo la mandataria, y añadió que “finalmente el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos, de tres meses”.

“Entonces tuve el sábado una conversación muy breve y acordamos que en unas semanas más nos volveríamos a hablar. Solamente hablamos esencialmente del tema y acordamos que siguen trabajando”, concluyó Sheinbaum, sin dar más detalles.

Sheinbaum había informado a principios de septiembre que la administración de Trump le había pedido revisar más de 50 “barreras” al Tratado Comercial de América del Norte (TMEC).

El Gobierno de México también le había planteado a EE.UU. su desacuerdo con los aranceles impuestos al tomate mexicano y con el cierre de la frontera al ganado debido al gusano barrenador. Todos estos diálogos se dieron en el marco de la guerra arancelaria desatada por Trump desde que inició su segundo mandato.

El anuncio de Sheinbaum se produce días antes de que expire la pausa de 90 días para el aumento de aranceles que ambos líderes establecieron en julio. Este plazo se ha extendido varias veces desde el inicio del segundo mandato de Trump. Los productos procedentes de México siguen sujetos a un arancel del 25%, pero solo si no cumplen con el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. De lo contrario, pueden enviarse a Estados Unidos libres de aranceles.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de la agencia AP