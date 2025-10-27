Al menos 1 muerto y 6 heridos de bala en una fiesta de bienvenida en la Universidad Lincoln en Pensilvania

Por Emma Tucker, Sarah Dewberry, Karina Tsui y Chris Boyette, CNN

Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad Lincoln de Pensilvania la noche del sábado, durante el fin de semana de bienvenida a los estudiantes de esta universidad históricamente afroamericana, según informaron las autoridades.

El tiroteo es el más reciente en una preocupante tendencia de violencia en torno a partidos y celebraciones de regreso a casa en todo el país durante esta temporada de fútbol americano.

Un total de siete personas recibieron disparos durante el tiroteo, dijo el fiscal del condado de Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, en una conferencia de prensa la madrugada de este domingo, sin detallar el estado de los heridos.

“Esa festividad fue interrumpida y diezmada por los disparos. Fue una escena caótica y la gente huyó en todas direcciones”, dijo el fiscal de distrito del condado de Chester, Christopher de Barrena-Sarobe.

Las autoridades no dieron detalles sobre el estado de los seis heridos. Varios de los heridos de bala fueron trasladados a hospitales en el cercano estado de Delaware, informaron las autoridades a CNN anteriormente.

Varios más fueron atendidos en el lugar tras ser derribados y pisoteados mientras la gente corría para ponerse a salvo, agregó de Barrena-Sarobe.

El gobernador Josh Shapiro dijo que ha estado en “contacto constante” con las autoridades universitarias desde el tiroteo y ofreció el apoyo total de su administración y de la policía estatal.

Este fin de semana en la Universidad Lincoln “debió haberse dedicado a celebrar el legado de la primera HBCU del país en otorgar títulos, no a reconstruir los hechos tras un tiroteo masivo”, dijo en una publicación en X. “Lori y yo estamos orando por las seis personas heridas, las familias angustiadas y el alma que no regresará a casa. Que su memoria sea una bendición”.

Las autoridades aún no han determinado el motivo del tiroteo, pero de Barrena-Sarobe dijo que no parece ser un caso “en el que alguien haya entrado con la intención de causar un daño masivo en un campus universitario”.

Una persona que portaba un arma fue detenida, dijo el fiscal de distrito, según Associated Press.

Hasta ahora, una persona ha sido encarcelada por cargos de portar un arma de fuego oculta sin licencia, y las autoridades investigaban si esa arma fue utilizada en el tiroteo, señaló de Barrena-Sarobe.

“No tenemos muchas respuestas sobre lo que ocurrió exactamente”, dijo, señalando que es posible que haya habido varios tiradores.

Jujuan Jeffers, de 25 años, de Wilmington, Delaware, recibió un disparo en la cabeza y murió poco después de la medianoche, informó Associated Press citando al fiscal de distrito.

Las autoridades locales, estatales y federales están investigando, informó la oficina del fiscal de distrito en un comunicado, pidiendo a cualquier persona con información sobre el tiroteo que se comunique con el FBI.

La Universidad Lincoln se encuentra a unos 88 kilómetros al oeste de Filadelfia. Su sitio web afirma que es la primera universidad históricamente negra del país que otorga títulos.

“Esto debía ser una ocasión alegre”, dijo el jefe de Policía de la universidad, Marc Partee, expresando su pesar por lo que debía ser una celebración del legado de la universidad.

“El regreso a casa —cuando las personas regresan, apoyan a su alma mater y reviven los buenos recuerdos de su tiempo en la Universidad Lincoln… Esto fue interrumpido por disparos que no debieron haber ocurrido”, dijo el jefe de Policía.

Testigos recordaron haber visto a personas correr mientras sonaba música a alto volumen de fondo. Momentos después, la policía y los bomberos llegaron y acordonaron una sección del campus.

“Fue un caos”, dijo una testigo a la filial de CNN WPVI, señalando que no escuchó los disparos por la música.

“Todo iba muy bien hasta que escuchamos un par de disparos”, dijo otro testigo a WPVI, describiendo cómo todos en la enorme multitud comenzaron a correr al mismo tiempo.

El campus ya no está bajo confinamiento, aunque el lugar del tiroteo sigue siendo una escena activa de crimen, informaron las autoridades durante la conferencia de prensa.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que ha sido informado sobre el tiroteo y ofreció el apoyo total de su administración a la universidad y a las autoridades locales.

“Únanse a Lori y a mí en orar por la comunidad de la Universidad Lincoln”, dijo Shapiro.

El tiroteo del sábado es el más reciente de una serie de incidentes violentos durante fines de semana de regreso a casa y partidos de fútbol americano.

Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo cerca del campus de la Universidad Howard, otra universidad históricamente afroamericana, en la ciudad de Washington, cuando la escuela comenzó sus actividades de regreso a casa el viernes. La Policía dijo que ninguna de las víctimas era estudiante de Howard.

Otras dos personas murieron y 12 más resultaron heridas en Montgomery tras el partido de regreso a casa de Alabama State y el histórico juego de rivalidad entre Tuskegee y Morehouse. La Policía de Montgomery anunció que un menor está bajo custodia y acusado de asesinato capital.

Al menos tres tiroteos en Mississippi este mes, todos aparentemente relacionados con partidos de fútbol americano de secundaria, han dejado al menos seis muertos y otros heridos.

Según el Gun Violence Archive (GVA), ha habido al menos 353 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va del año, con al menos 300 muertos y 1.600 heridos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.