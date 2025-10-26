El huracán Melissa se intensifica rápidamente y se pronostica que se convertirá en un raro categoría 5

Por Chris Dolce y Linda Lam, CNN

Melissa está experimentando una intensificación extremadamente rápida hasta convertirse en un huracán de categoría 4 con vientos de 193 km/h, mientras el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. advirtió de que se convertiría en un raro huracán de categoría 5 este domingo por la noche, con algunas fluctuaciones en su intensidad después de eso.

Se espera que Melissa llegue a Jamaica como un huracán de categoría 4, lo que agravará los daños causados por los días de lluvias intensas. El Centro Nacional de Huracanes advierte para Jamaica: “Busquen refugio ahora. Los vientos dañinos y las lluvias intensas de este domingo y lunes provocarán inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra antes de que lleguen los vientos más fuertes la noche de este lunes y la mañana de este martes”.

Se anticipa cierto debilitamiento a medida que Melissa pase por Jamaica, pero cuando llegue a Cuba y el sureste de las Bahamas, probablemente seguirá siendo un huracán de gran intensidad. Incluso con algo de debilitamiento, se esperan condiciones peligrosas. Es probable que haya una marejada ciclónica significativa, vientos dañinos y lluvias intensas en el este de Cuba, el sureste de las Bahamas y las islas Turcas y Caicos.

El centro del huracán está ubicado a 201 km al sureste de Kingston, Jamaica, y la tormenta se mueve a 8 km/h.

“Ni qué decir”, dijo el CNH en una advertencia la tarde de este sábado. “Hay una situación muy seria, en términos de lluvias catastróficas, vientos y peligros de marejada ciclónica para Jamaica y los preparativos deben apresurarse a completarse en el área actualmente bajo advertencia de huracán”.

Lluvias torrenciales afectan partes de Haití y comenzarán en Jamaica más tarde este sábado, continuando durante varios días y provocando impactos potencialmente catastróficos y que ponen en peligro la vida.

“Hago un llamado a los jamaicanos para que tomen en serio esta amenaza meteorológica”, dijo el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. “Tomen todas las medidas para protegerse”.

Jamaica podría ser el epicentro de la triple amenaza de Melissa: inundaciones extremas por lluvias, daños por viento y marejada ciclónica. Melissa podría tocar tierra en Jamaica a última hora del lunes o temprano el martes. Haití también sigue enfrentando las amenazas destructivas de inundaciones y deslizamientos de tierra de Melissa.

Está vigente una advertencia de huracán para Jamaica, donde se espera que los vientos fuertes comiencen esta noche. El sur de Haití está bajo alerta de huracán.

Melissa se ha desplazado muy lentamente durante días y no se prevé que acelere su velocidad pronto, mientras avanza generalmente hacia el oeste hasta la noche del domingo.

Ese movimiento lento ya ha causado problemas. Las bandas de lluvias torrenciales han inundado Haití y la República Dominicana durante gran parte de la semana, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. Al menos tres muertes han sido reportadas en Haití debido a la tormenta, dos de ellas por deslizamientos de tierra, según informó la Agencia de Protección Civil de Haití. En la República Dominicana, al menos una persona ha muerto y más de 1.000 personas han sido evacuadas o desplazadas, informaron las autoridades el viernes.

Se espera que Melissa se intensifique rápidamente y alcance la categoría 4 o superior (vientos sostenidos de 210 km/h o más) para la tarde de este domingo, aumentando las amenazas de vientos destructivos, marejada ciclónica e intensas lluvias mientras avanza cerca o al sur de Jamaica hasta principios de la próxima semana. No se descarta que Melissa alcance la categoría 5 (más de 250 km/h), lo que podría convertirla en el huracán más fuerte registrado en tocar tierra en Jamaica.

Este fortalecimiento explosivo es cada vez más frecuente a medida que la crisis climática intensifica los huracanes. Tres de los cuatro huracanes del Atlántico esta temporada —Erin, Gabrielle y Humberto— experimentaron una intensificación rápida extrema.

Jamaica, Haití y el sur de República Dominicana enfrentarán lo peor de la tormenta al menos hasta principios de la próxima semana. Posteriormente, el este de Cuba, el sur de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos estarán en la trayectoria de fuertes vientos, marejada ciclónica y lluvias intensas.

Se esperan acumulados de lluvia de hasta 760 mm en partes del suroeste de Haití y Jamaica hasta el martes, con máximos locales de hasta 1.000 mm. Es probable que se registren lluvias adicionales más allá del martes en Jamaica, Haití y Cuba.

“Se esperan daños extensos en carreteras y edificios, lo que podría aislar a las comunidades durante un período prolongado”, advirtió el centro de huracanes en Haití el sábado. “Esta es una situación potencialmente mortal y se deben tomar medidas inmediatas para proteger la vida y la propiedad”.

Jamaica no solo enfrentará las lluvias torrenciales de Melissa, sino que también deberá afrontar días de vientos intensos. Es probable que la nación de casi 3 millones de habitantes experimente vientos con fuerza de huracán (más de 119 km/h) entre el domingo y el lunes. Los vientos más extremos probablemente ocurrirán cuando Melissa pase cerca de Jamaica entre el lunes y el martes. La caída de árboles, cortes de energía y daños estructurales podrían ser generalizados.

Las autoridades del país ya se están preparando para lo peor. Todos los hospitales públicos han estado en “modo de emergencia” desde el jueves por la noche, suspendiendo los procedimientos ambulatorios y electivos para asegurar la disponibilidad de más camas, según Christopher Tufton, ministro de Salud y Bienestar de Jamaica.

Los aeropuertos de Jamaica permanecen abiertos por ahora, pero el Aeropuerto Internacional Norman Manley cerrará después de su último vuelo programado de llegada a las 8 p.m., hora local (9 p.m., hora de Miami), de este sábado, según Daryl Vaz, ministro de Transporte. El cierre del Aeropuerto Internacional Sangster se evaluará más tarde este sábado, añadió Vaz en conferencia de prensa.

“Ningún lugar escapará de la furia de este huracán”, declaró este sábado Evan Thompson, director principal del Servicio Meteorológico de Jamaica. “Va a quedarse ahí, derramando agua mientras apenas se mueve, y eso es un desafío importante… siempre y cuando se cumpla lo previsto”.

En una serie de actualizaciones en X, Holness, el primer ministro, advirtió de que “las alturas máximas de la marejada ciclónica podrían alcanzar entre 2 y 3,3 metros por encima del nivel del suelo” cerca y al este de donde la tormenta toque tierra.

“Ahora es el momento de asegurar su hogar, revisar el techo, las ventanas y los alrededores. Utilice sacos de arena o madera contrachapada donde sea necesario y retire de manera segura cualquier rama que sobresalga”, escribió. “Si vive en una zona propensa a inundaciones, tome medidas de protección y tenga listo un plan de evacuación”.

Los jamaicanos que hablaron con Reuters el sábado reconocieron el peligro de un huracán de movimiento lento, contrastando la lentitud de Melissa con la del huracán Beryl.

“Un movimiento lento sigue causando muchos daños, ¿verdad?”, dijo el pescador Clive Davis en Kingston. “Diferente de Beryl porque Beryl vino rápido y nunca se quedó mucho tiempo. Solo pasó y ya. Pero ahora esta, ella quiere quedarse, visitar Jamaica por tres días, ¿por qué?”

“Puede que ralentice los negocios, pero es la naturaleza”, añadió Davis. “No podemos luchar contra la naturaleza, ¿verdad?”

Durante el sábado, trabajadores en Kingston retiraban basura y sedimentos del fondo de Sandy Gully, un canal de aproximadamente 20 km de largo que cruza el lado oeste de la ciudad. Cuando Melissa traiga lluvias equivalentes a varios meses sobre Jamaica, el canal, hinchado y lleno de escombros, podría derribar puentes y dividir Kingston en dos.

No se espera que Estados Unidos continental se vea amenazado directamente por Melissa. Aun así, podrían extenderse fuertes olas y corrientes de resaca por la costa este de Estados Unidos la próxima semana.

Apenas se mueve . Cuando una tormenta avanza lentamente, la lluvia se acumula sobre las mismas localidades durante días. Una situación similar provocó inundaciones catastróficas en 2017 con el huracán Harvey, que arrojó más de 1,2 metros de lluvia sobre partes de Texas, y en 2019 con el huracán Dorian, que dejó caer casi 600 mm de lluvia en Bahamas y más de 300 mm en partes de Carolina del Sur.

. Cuando una tormenta avanza lentamente, la lluvia se acumula sobre las mismas localidades durante días. Una situación similar provocó inundaciones catastróficas en 2017 con el huracán Harvey, que arrojó más de 1,2 metros de lluvia sobre partes de Texas, y en 2019 con el huracán Dorian, que dejó caer casi 600 mm de lluvia en Bahamas y más de 300 mm en partes de Carolina del Sur. Las montañas magnifican la amenaza de inundaciones . El terreno escarpado de Haití, Jamaica y República Dominicana impulsará el aire hacia arriba, extrayendo más humedad de la tormenta, como si se apretara una esponja mojada, convirtiendo la humedad tropical en torrentes que se precipitan cuesta abajo. Los deslizamientos de tierra están prácticamente garantizados en este escenario. Esto ocurrió cuando el huracán Helene devastó el oeste de Carolina del Norte el año pasado.

. El terreno escarpado de Haití, Jamaica y República Dominicana impulsará el aire hacia arriba, extrayendo más humedad de la tormenta, como si se apretara una esponja mojada, convirtiendo la humedad tropical en torrentes que se precipitan cuesta abajo. Los deslizamientos de tierra están prácticamente garantizados en este escenario. Esto ocurrió cuando el huracán Helene devastó el oeste de Carolina del Norte el año pasado. El calor en el mar Caribe es profundo. Las aguas excepcionalmente cálidas del Caribe se extienden muy por debajo de la superficie, lo que impide la habitual “agitación” de agua más fría que puede debilitar a los huracanes. Se espera que Melissa se alimente de esa profunda reserva de calor, elevando el límite de su intensidad potencial.

El huracán Beryl, en julio de 2024, fue la última tormenta que impactó fuertemente a Jamaica. No tocó tierra, pero aun así azotó la isla con lluvias torrenciales y fuertes vientos al pasar hacia el sur como huracán de categoría 4.

A medida que se concreta este pronóstico, todo apunta a que Jamaica será la zona cero de lo que podría convertirse en uno de los huracanes más destructivos de la temporada.

