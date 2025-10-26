Bessent afirma que EE.UU. ha alcanzado un “marco sustancial” para lograr un acuerdo con China para evitar aranceles

Por Auzinea Bacon, CNN

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que cree que Estados Unidos ha llegado a un “marco sustancial” para lograr un acuerdo con China y evitar imponer un arancel adicional del 100 % a las importaciones chinas.

“Creo que hemos llegado a un marco sustancial para los dos líderes que se reunirán el próximo jueves (…) con el que se evitarán los aranceles”, dijo Bessent en el programa “This Week” de ABC desde Kuala Lumpur, Malasia, adonde el presidente Donald Trump llegó el sábado para una gira de una semana por el sudeste asiático.

Trump había señalado a principios de este mes que no se reuniría con Xi, tras conocerse que Beijing intensificaría las restricciones a la exportación de minerales críticos de tierras raras, que se utilizan en productos electrónicos como satélites y dispositivos de consumo. Trump respondió amenazando con elevar los aranceles, que ya son muy altos, al 157 %. Frente a esto, China afirmó que impondría contramedidas contra Estados Unidos a menos que Trump diera marcha atrás.

El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, afirmó que Estados Unidos y China habían alcanzado un “consenso preliminar” sobre los temas durante las conversaciones en Malasia, según medios chinos.

Bessent afirmó que existe un marco para que Trump y Xi “tengan una reunión muy productiva (…) y creo que será fantástica para los ciudadanos estadounidenses, para los agricultores estadounidenses y para nuestro país en general”, declaró Bessent en el programa “Meet the Press” de NBC.

Bessent declaró en el programa “Face the Nation” de CBS que “los productores de soja estarán sumamente satisfechos con este acuerdo”.

Los productores de soja han estado en el centro de las preocupaciones agrícolas estadounidenses desde que Trump inició su guerra comercial en abril. China, que en su momento fue el mayor comprador de soja estadounidense (Beijing compró US$ 12.500 millones el año pasado), no ha comprado soja estadounidense desde mayo, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a finales de septiembre.

El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró en “Fox News Sunday” que el Gobierno de Trump está “bastante centrada en asegurarse de que China compre nuestros productos agrícolas”.

“China, de hecho, no ha cubierto todas sus necesidades de soja para diciembre y enero… y prevemos que China tendrá que reanudar esas compras”, declaró Greer.

