Melissa se intensifica rápidamente en el Caribe: Jamaica podría enfrentar varios días de condiciones huracanadas

Por Briana Waxman y Mary Gilbert, meteorólogas de CNN

Jamaica enfrenta lo que podría convertirse en un catastrófico asalto de condiciones de huracán durante varios días mientras Melissa se fortalece sobre algunas de las aguas oceánicas más cálidas del planeta.

Las bandas exteriores de la tormenta tropical ya están rozando Jamaica y el oeste de Haití, donde hay alertas de huracán en vigor, lo que significa que los vientos con fuerza de huracán son posibles para el fin de semana. También hay una advertencia de tormenta tropical en vigor para estas islas, donde las autoridades instan a los residentes a prepararse para cortes de energía, inundaciones, deslizamientos de tierra y mares peligrosos.

Al menos tres muertes han sido reportadas en Haití debido al ciclón tropical, afirmó la Agencia de Protección Civil de Haití en un comunicado.

Hasta la madrugada del viernes, Melissa se encontraba a unas 155 millas (250 km) al sureste de Kingston, Jamaica, con vientos sostenidos de 45 mph (75 km/h) , según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. Se desplaza hacia el norte a solo 4 km/h, más lento que el ritmo de una persona caminando.

Se espera que Melissa se intensifique rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 4 o más fuerte para el domingo, rondando cerca o sobre Jamaica con vientos castigadores y lluvias torrenciales hasta principios de la próxima semana. Este fortalecimiento explosivo ocurre cada vez con más frecuencia a medida que el mundo se calienta debido a la contaminación por combustibles fósiles. Tres de los cuatro huracanes del Atlántico de esta temporada experimentaron una intensificación extremadamente rápida: Erin, Gabrielle y Humberto.

Podrían caer hasta 14 pulgadas de lluvia, con totales aislados superando un pie a lo largo del sur de Haití, el sur de República Dominicana y el este de Jamaica hasta principios de la próxima semana. Es probable que esos totales aumenten aún más, pero cuánto exactamente dependerá de la trayectoria e intensidad de Melissa.

Todos los hospitales públicos han estado en “modo de emergencia” desde la noche del jueves, según Christopher Tufton, ministro de Salud y Bienestar de Jamaica. Esta designación detiene los procedimientos ambulatorios y electivos y garantiza que haya más camas disponibles para emergencias.

Los aeropuertos de Jamaica permanecen abiertos por ahora, pero probablemente cerrarán dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de una advertencia de huracán para el país, según Daryl Vaz, ministro de Ciencia, Energía, Telecomunicaciones y Transporte.

La parte continental de Estados Unidos no está completamente fuera de peligro, pero parece poco probable un impacto directo. Si Melissa tarda más en girar hacia el norte, podría desviarse hacia el este de Cuba o las Bahamas antes de curvarse hacia el Atlántico. Aun así, el oleaje fuerte y las corrientes de resaca podrían extenderse a lo largo de la costa este de EE.UU. la próxima semana.

También existe una pequeña posibilidad de que Melissa gire bruscamente hacia el norte antes de lo esperado y se dirija directamente hacia Haití. Ese escenario causaría impactos altamente concentrados allí y lluvias torrenciales en República Dominicana.

Apenas se mueve. Cuando un sistema tropical avanza tan lentamente, la lluvia se acumula sobre los mismos pueblos durante días. Una situación similar provocó inundaciones catastróficas en 2017 con el huracán Harvey, que arrojó más de cuatro pies de lluvia en partes de Texas, y en 2019 con el huracán Dorian, que dejó casi dos pies de agua en las Bahamas y más de un pie en partes de Carolina del Sur.

Las montañas agravan el riesgo de inundaciones. El terreno escarpado de Haití, Jamaica y República Dominicana forzará el aire hacia arriba, exprimiendo aún más humedad de la tormenta, igual que al exprimir una esponja mojada, convirtiendo la humedad tropical en barrancos de agua que bajan colina abajo. Los deslizamientos de tierra son prácticamente inevitables en este escenario. Esto sucedió cuando el huracán Helene devastó el oeste de Carolina del Norte el año pasado.

El calor en el mar Caribe es profundo. El agua excepcionalmente cálida del Caribe se extiende mucho más allá de la superficie, evitando el habitual “agitamiento” de agua más fría que normalmente debilita los huracanes. Se espera que Melissa se alimente de ese profundo reservorio de calor, aumentando el techo de su intensidad potencial.

A medida que este complicado pronóstico se aclara, todas las señales apuntan a que Jamaica será el epicentro de lo que podría convertirse en uno de los huracanes más destructivos de la temporada.

