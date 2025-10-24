El Pentágono usará donación de US$ 130 millones de un “amigo” anónimo de Trump para pagar a miembros de las Fuerzas Armadas

Por Adam Cancryn, CNN

La administración Trump planea destinar una donación de US$ 130 millones de un aliado anónimo del presidente Donald Trump para pagar a los miembros de las Fuerzas Armadas durante el cierre del Gobierno, confirmó el Departamento de Defensa este viernes.

“La donación se realizó con la condición de que se utilice para compensar los costos de salarios y beneficios de los miembros del servicio”, dijo el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, en una declaración a CNN. Agregó que el dinero fue aceptado bajo la “autoridad general de aceptación de obsequios” del departamento.

La medida marca una desviación significativa del procedimiento gubernamental para financiar a las Fuerzas Armadas, que tradicionalmente depende de fondos públicos asignados por el Congreso. También generó preguntas inmediatas sobre la identidad del donante y sus motivaciones para entregar un cheque de nueve cifras al gobierno.

Sin embargo, la donación de US$ 130 millones es poco probable que tenga un impacto significativo en la cobertura de los salarios de los aproximadamente 1,3 millones de militares en servicio activo, ya que equivale a unos US$ 100 por persona.

Los encargados de las asignaciones presupuestales en ambos partidos dijeron este viernes que estaban buscando más información del gobierno sobre los detalles de la donación, pero que aún no habían recibido ninguna explicación. Algunos demócratas también han expresado preocupaciones sobre su legalidad: argumentan que la autoridad de aceptación de obsequios citada por el Pentágono solo permite recibir donaciones para fines específicos, como financiar escuelas militares, hospitales, cementerios o para beneficiar a soldados heridos, o a los dependientes de quienes resulten heridos o muertos en servicio. Las donaciones también enfrentan restricciones adicionales si provienen de gobiernos u organizaciones extranjeras.

Una portavoz del senador Dick Durbin de Illinois, el demócrata de mayor rango en el subcomité de asignaciones de Defensa del Senado, dijo que ha solicitado información sobre “cómo este obsequio—y otros recientes cambios de programación—cumplen con la Ley Antideficiencia”.

“Usar donaciones anónimas para financiar a nuestras Fuerzas Armadas plantea inquietantes preguntas sobre si nuestros propios militares corren el riesgo de ser literalmente comprados y pagados por potencias extranjeras”, dijo en un comunicado el senador demócrata por Delaware Chris Coons, el principal miembro demócrata del subcomité de asignaciones de defensa del Senado.

Expertos en presupuesto también cuestionaron si usar la donación para pagar a los militares podría violar la Ley de Antideficiencia, que prohíbe a las agencias federales gastar fondos que excedan lo asignado por el Congreso. Los demócratas han acusado a la administración de infringir esa ley en múltiples ocasiones durante el cierre, incluso al despedir a miles de empleados federales.

“Creo que podrían aceptarla, pero no podrían usarla para ese propósito porque la ley es muy clara”, dijo Hoagland a CNN.

Trump, el jueves, destacó la donación de US$ 130 millones, que, según afirmó, provino de “un amigo mío” con el objetivo de cubrir carencias militares. Se negó a identificar al donante, diciendo que “realmente no quiere reconocimiento”.

En respuesta a preguntas sobre la identidad del donante y si tiene lazos con entidades o intereses extranjeros, una portavoz de la Casa Blanca remitió las preguntas al Pentágono y al Departamento del Tesoro. Luego, el Pentágono remitió esas preguntas de vuelta a la Casa Blanca. El Tesoro no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

El Pentágono se refirió a la donación como una contribución “anónima” y tampoco respondió preguntas sobre si planeaba informar al Congreso los detalles de su uso.

