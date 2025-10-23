Petro dice que EE.UU. “comienza a aceptar” que la mayoría de la cocaína “no sale por el Caribe, sino por el Pacífico”

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Luego de dos ataques en menos de 24 horas de Estados Unidos en aguas internacionales del Pacífico contra embarcaciones que afirma que están ligadas al narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la estrategia de Washington “al menos comienza a aceptar que la mayor parte de la cocaína no sale por el Caribe”, donde las fuerzas estadounidenses realizaron siete ataques previos.

El mandatario criticó en un mensaje de X las recientes maniobras que, según el Pentágono, dejaron cinco muertos, lo que Petro describió como “asesinatos”.

“El Pacífico no es abordable por lanchas de motor fuera de borda. Es inmenso. En esto se equivoca el Gobierno de (Donald) Trump”, dijo Petro en su publicación, en la que remarcó que “la mayor parte de la cocaína (que es enviada) por el Pacífico, sale por barcos mercantes”. Por ello, consideró que una estrategia eficaz pasaría por el control de puertos y ensenadas.

“El actual gobierno de los EE.UU. parece rechazar su propia experiencia construida con Colombia y cambia la estrategia por una equivocada, que quiebra la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños”, apuntó Petro.

El titular del Departamento de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó en un comunicado que “estos ataques continuarán, día tras día”, y comparó a los supuestos narcotraficantes con el grupo terrorista Al Qaeda. El Gobierno de EE.UU. aún no ha presentado evidencias concretas que vinculen a las embarcaciones atacadas con el tráfico de drogas.

El presidente Trump escaló el miércoles el cruce de críticas con Petro, a quien calificó como un “hampón y mal tipo” y lo acusó de fabricar “muchas drogas”. Días atrás lo había acusado de ser un “líder del narcotráfico” y anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia.

Petro rechazó los señalamientos y dijo este miércoles que se defenderá “de las calumnias” ante la Justicia de Estados Unidos. Además, dijo que siempre estará “en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”.

