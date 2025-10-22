Warner Bros. Discovery se pone a la venta, citando interés de “múltiples” pretendientes

Por Brian Stelter, CNN

Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN (y CNN en Español), está considerando una venta.

El gigante de los medios dijo que ha recibido “múltiples” expresiones de interés de posibles compradores, lo que indica que Paramount Skydance no es el único pretendiente para la compañía. En un comunicado emitido el martes por la mañana, WBD informó que su junta directiva inició una “revisión de alternativas estratégicas”, lo que podría resultar en la venta de toda la empresa, la continuación del plan actual de dividir la compañía en dos, o algún otro resultado.

Paramount ha hecho propuestas para comprar todo WBD antes de la división planificada, lo que indica que se está llevando a cabo una guerra de ofertas tras bambalinas. La junta de WBD rechazó la primera oferta, dijeron a CNN la semana pasada dos personas con conocimiento del asunto. Una de las fuentes señaló que ambas partes reconocieron que era una propuesta “a la baja” por parte del nuevo CEO de Paramount, David Ellison.

Paramount ha declinado comentar sobre su interés en WBD, pero Ellison ha mantenido la presión en los últimos días, según las fuentes.

El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha estado preparando la división de la empresa en dos entidades que cotizarán en bolsa, creyendo que Warner Bros. (que incluiría el servicio de streaming HBO Max y el estudio de cine) y Discovery Global (que incluiría CNN, CNN en Español y otros canales de cable) tendrían un valor mucho mayor de esa manera.

WBD aún podría decidir completar la división planificada, pero el anuncio del martes sugiere que otros resultados podrían ser más probables.

Comcast es uno de los otros grandes actores de la industria de medios que está evaluando los activos de WBD, dado el interés de Warner en llegar a un acuerdo, dijeron dos personas con conocimiento del asunto. Un portavoz de Comcast declinó hacer comentarios.

Analistas de Wall Street dijeron que tanto Comcast como Netflix podrían estar interesados en la parte de streaming y estudios de WBD, dada la cantidad de marcas y programas icónicos que controla la compañía.

En lugar de esperar hasta el próximo año, después de que la división entre en vigor, los interesados probablemente realizarán la debida diligencia y considerarán una oferta ahora, ya que WBD ha dicho que está abierta a propuestas.

“No es sorprendente que el valor significativo de nuestro portafolio esté recibiendo un mayor reconocimiento en el mercado”, dijo Zaslav en un comunicado. “Tras recibir interés de múltiples partes, hemos iniciado una revisión integral de alternativas estratégicas para identificar el mejor camino a seguir y desbloquear el valor total de nuestros activos”.

Zaslav dijo a los empleados en un memorando separado que “evaluar el interés potencial, realizar la debida diligencia y analizar los próximos pasos tomará tiempo, probablemente durante semanas y meses”. Añadió que “no hay un plazo definido para las decisiones finales”.

Zaslav expuso varias posibilidades: la división ya planificada, “una transacción que involucre a toda la empresa”, “transacciones separadas para Warner Bros. y/o Discovery Global”, o “una estructura alternativa de separación que permita una fusión de Warner Bros. y la escisión de Discovery Global para nuestros accionistas”.

Las acciones de WBD subieron más del 11 % en las operaciones del mediodía del martes.

The-CNN-Wire

