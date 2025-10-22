Trayectoria de la tormenta tropical Melissa: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

Por CNN

La tormenta tropical Melissa, que se formó el martes en el Caribe, continúa su avance en aguas abiertas llevando la amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra a la región.

Melissa tiene mucho tiempo y combustible por delante, tal como reporta la meteoróloga de CNN Briana Waxman, y se prevé que se convierta en huracán sobre el fin de semana.

Es improbable que impacte directamente en el territorio continental de Estados Unidos, pero tampoco está totalmente descartado. Actualmente, el impacto más probable de la tormenta tropical en el país podría ser en forma de fuertes olas y corrientes de resaca a lo largo de la costa este la próxima semana.

Esta es su trayectoria prevista

