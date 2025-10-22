Por qué la repentina demolición del Ala Este de la Casa Blanca por parte de Trump es extraordinaria y arriesgada

Análisis de Aaron Blake

Cuando el presidente Donald Trump reflexionó la semana pasada sobre la inminente construcción de su salón de baile en la Casa Blanca, el veterano promotor inmobiliario estaba prácticamente emocionado por la falta de trámites burocráticos. Señaló que sus proyectos en Nueva York a menudo tardaban años en comenzar.

“Me dijeron, ‘Señor, puede empezar esta noche’”, afirmó Trump. “Dije, ¿de qué está hablando? ‘No tiene ninguna restricción urbanística. Usted es el presidente de’ –Dije, tiene que estar bromeando”.

El presidente continuó maravillándose: “‘Me dijeron, Señor, esta es la Casa Blanca. Usted es el presidente de Estados Unidos. Puede hacer lo que quiera’”.

Trump ahora ha hecho lo que quiere, de maneras que están causando bastante consternación.

Las imágenes de la demolición del Ala Este existente, donde estará ubicado el nuevo salón de baile, han generado malestar entre los detractores de Trump y más críticas de grupos arquitectónicos y de preservación.

La óptica también ha desencadenado, quizás de manera reveladora, una especie de control de daños metafórico en la Casa Blanca.

El Departamento del Tesoro, que se encuentra al lado del Ala Este, instruyó a los empleados a no compartir fotos de la demolición. (El departamento afirmó en una declaración a CNN que esto era para proteger información sensible). El Gobierno arremetió contra la “indignación fabricada” sobre la demolición en una serie de publicaciones en redes sociales y entrevistas televisivas. Y la Casa Blanca publicó el martes un extenso blog que resume renovaciones anteriores en los terrenos.

Pero hay varias razones por las que esta situación es extraordinaria, y diferente a la típica renovación presidencial.

Una de las principales es que las escenas de esta semana contradicen la forma en que se presentó el proyecto.

Cuando el proyecto se anunció a finales de julio, Trump aseguró que “no interferirá con la edificación actual”.

“No será así — estará cerca pero no tocará el edificio”, dijo en ese momento.

Gran parte del Ala Este ya fue demolida. Aunque muchos defensores de Trump apostaron a principios de esta semana que las fotos hacían que la demolición pareciera más extensa de lo que realmente era, The Washington Post informó el martes por la noche que “parecía que lo que quedaba también iba a ser demolido, sin evidencia de que se estuviera protegiendo la estructura y solo daños irregulares visibles en el edificio expuesto”.

Cuando se le pidió que respondiera por los comentarios anteriores de Trump, el asesor de la Casa Blanca, Will Scharf, reconoció efectivamente que los planes habían cambiado.

“El alcance y el tamaño siempre estuvieron sujetos a variar a medida que el proyecto se desarrollaba”, indicó Scharf, quien también supervisa la construcción federal como jefe de la Comisión Nacional de Planificación del Capitolio, a Reuters.

La Casa Blanca también aseguró que la planificación de la construcción se sometería a un proceso riguroso.

En un comunicado cuando se anunció el proyecto, la secretaria general de la Casa Blanca Susie Wiles dijo que Trump y la Casa Blanca estaban “totalmente comprometidos a trabajar con las organizaciones apropiadas para preservar la historia especial de la Casa Blanca”.

Hay muy pocas pruebas de que eso haya sucedido realmente.

Varios grupos que uno podría esperar que participaran en un proceso así han criticado la falta de consultas o han presionado para que haya más.

El Fondo Nacional para la Preservación Histórica, una organización sin fines de lucro autorizada por el Congreso, cuya tarea es preservar edificios históricos, solicitó el martes una pausa en la demolición. Instó a la Casa Blanca a “cumplir con los procesos de revisión pública legalmente requeridos … y a invitar al público a mandar comentarios”.

La Sociedad de Historiadores de la Arquitectura expresó la semana pasada su “gran preocupación” por el proyecto del salón de baile. El grupo dijo que generalmente limitaba “su defensa a asuntos de importancia nacional e internacional”, mientras pedía un proceso de diseño y revisión más “riguroso y deliberado”.

Y el Instituto Estadounidense de Arquitectos, en agosto pasado, instó a una serie de pasos que al parecer no se han seguido, incluidos una búsqueda rigurosa del mejor arquitecto y transparencia sobre el proceso y su financiamiento.

Trump dijo que el proyecto de US$ 200 millones, que la semana pasada señaló que ya está totalmente financiado, se está pagando con donaciones privadas. Se han nombrado algunos donantes. Pero la Casa Blanca aún no ha publicado una lista completa ni un desglose de las donaciones.

“Esto es más que una ampliación de un edificio”, escribió el Instituto Estadounidense de Arquitectos en agosto, argumentando que debería estar “guiado por un proceso que ponga la preservación primero, con base en el rendimiento y responsable ante el público”.

Apenas el mes pasado, Scharf sugirió que ni siquiera la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, que él dirige, había estado involucrada hasta ese momento. Señaló que no tenía un papel específico en la demolición.

“Sé que el presidente tiene una alta opinión de esta comisión, y me entusiasma que podamos desempeñar un papel en el proyecto del salón de baile cuando llegue el momento apropiado para hacerlo”, dijo Scharf.

Y el último punto es que, sí, otros presidentes han supervisado renovaciones. Pero la escala de esto es de otro nivel.

Muchos de los proyectos mencionados por la Casa Blanca el martes eran mucho más pequeños y no incluían un cambio estructural, como la construcción de piscinas, remodelaciones internas y restauraciones, paisajismo y trabajos de pavimentación.

La lista incluso incluía al presidente Barack Obama que instaló un jardín para la cocina de la Casa Blanca y convirtió una cancha de tenis para que pudiera ser usada para baloncesto.

La Sociedad de Historiadores de la Arquitectura dijo que el nuevo salón de baile de la Casa Blanca será el primer “cambio importante en su apariencia exterior” desde 1942. Y aún entonces, ese proyecto consistió simplemente en añadir al Ala Este existente, con el presidente Franklin Delano Roosevelt agregando un segundo piso con espacio adicional de oficinas y un búnker de emergencia.

Incluso ese cambio relativamente menor llevó a críticas de los republicanos, quienes calificaron el proyecto de derrochador y acusaron a Roosevelt de hacerlo con fines políticos, según la Asociación Histórica de la Casa Blanca.

El salón de baile también será enorme. Inicialmente se describió como capaz de acomodar a 650 invitados, pero Trump dijo a NBC News el mes pasado que terminaría siendo “un poco más grande” que lo planeado inicialmente. Recientemente, indicó que ese número podría llegar a casi 1.000.

Trump suele exagerar el tamaño de las propiedades, por lo que no está claro si el salón de baile ahora será realmente más grande que la instalación planeada inicialmente de 8.300 metros cuadrados. El Fondo Nacional para la Preservación Histórica, sin embargo, advirtió el martes que incluso el tamaño planificado “abrumaría a la propia Casa Blanca”, dado que el edificio principal de la Casa Blanca es un poco más de 5.000 metros cuadrados.

Y, de nuevo, eso pone en duda la manera en que se presentó este proyecto.

Entre sus alardes sobre su poder para lograr esto rápidamente la semana pasada, Trump expresó que “no quería empequeñecer nada”.

