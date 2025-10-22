Los mortales ataques aéreos rusos provocan cortes de energía en Ucrania, mientras se aplaza la cumbre Trump-Putin

Por Svitlana Vlasova, Lex Harvey , Kosta Gak, Victoria Butenko y Michael Ríos, CNN

Rusia lanzó un ataque aéreo a gran escala sobre Ucrania la madrugada de este miércoles, causando cortes de energía en la mayor parte del país, incendiando viviendas y matando al menos a seis personas, incluido un bebé de seis meses, dijeron las autoridades ucranianas.

El ataque, que involucró drones, misiles y aviones de combate, tuvo como objetivo amplias franjas del país, incluida la capital, Kyiv, y se produjo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que una cumbre ahora archivada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, podría ser una “pérdida de tiempo”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que los ataques del miércoles dañaron infraestructuras energéticas y “ciudades comunes”. Los ataques causaron la muerte de seis personas y heridas a 17 en toda Ucrania, añadió.

“Otra noche que demuestra que Rusia no siente suficiente presión para prolongar la guerra”, dijo Zelensky en X.

Ukrenergo, el operador estatal de energía de Ucrania, dijo que se han introducido cortes de energía de emergencia en la mayoría de las regiones de Ucrania debido al ataque.

DTEK, la compañía energética privada más grande de Ucrania, dijo que hubo daños “significativos” en una de sus instalaciones en la región de Odesa, y que los trabajadores de energía estaban trabajando para restablecer el suministro eléctrico.

Varias áreas residenciales de la capital de Ucrania y de la región de Kyiv en general fueron afectadas, provocando incendios en edificios altos mientras los residentes trataban de escapar, según funcionarios de la ciudad.

Dos personas murieron y otras 10 tuvieron que ser rescatadas después de que los escombros de un ataque con drones impactaran un edificio residencial de 16 pisos en el distrito Dniprovskiy de Kyiv, provocando un incendio, según el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, y la oficina de la ciudad de Kyiv.

Una mujer, una niña de 12 años y un bebé de seis meses murieron en el distrito de Brovary, al este de Kiev, después de que los ataques provocaran un incendio en su casa, según Mykola Kalashnyk, jefe de la administración militar regional de Kyiv.

Una mujer de 83 años fue rescatada de una casa en llamas en el mismo distrito, dijo Kalashnyk.

Apenas unas horas antes, Ucrania dijo que había utilizado misiles de largo alcance Storm Shadow, de fabricación británica, para atacar la planta química Bryansk de Rusia, que produce pólvora y otros materiales explosivos.

Sin mencionar la planta, el gobernador regional de Briansk afirmó en redes sociales que Rusia había “detectado y destruido 57 vehículos aéreos no tripulados enemigos” durante un ataque ucraniano el martes. CNN contactó al Ministerio de Defensa ruso para obtener comentarios.

El último ataque de Rusia contra Ucrania se produce mientras las esperanzas de Trump de una reunión con Putin en las próximas semanas se estancaron, y un funcionario de la administración le dijo a CNN el martes que “no había planes” para una cumbre entre los dos “en el futuro inmediato”.

Trump dijo el martes que no quería que la reunión fuera “una pérdida de tiempo”.

Insinuó que aún podría reunirse con el líder ruso, pero indicó que ya no era una prioridad. “Les informaremos en los próximos dos días sobre lo que estamos haciendo”, declaró el presidente a la prensa.

Apenas unos días antes, Trump negó, por ahora, la solicitud de Ucrania de acceso a misiles Tomahawk de largo alcance e insistió en que Ucrania hiciera concesiones territoriales a Rusia para poner fin a la guerra en una reunión con Zelensky en la Casa Blanca, según funcionarios europeos informados sobre la reunión.

Tras el ataque del miércoles, Zelensky instó a la Unión Europea y a Estados Unidos a aumentar la presión sobre Rusia.

“Es muy importante que el mundo no permanezca en silencio ahora y que haya una respuesta unida a los viles ataques de Rusia”, dijo.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

