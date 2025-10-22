En medio de batallas legales, Trump dice que puede enviar a la Guardia Nacional a cualquier ciudad que considere necesario

CNN

Mientras una jueza federal dijo que extenderá una orden que bloquea el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se siente facultado para enviar elementos a cualquier ciudad que considere necesario, después de que una corte de apelaciones respaldara esta semana su despliegue en Portland, Oregon.

El Gobierno de Trump está instando a la Corte Suprema de Estados Unidos a permitir un despliegue similar en Chicago, y los jueces están revisando si los tribunales federales inferiores actuaron correctamente al bloquear a Trump de desplegar cientos de elementos en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los suburbios de la ciudad.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., compuesto por dos designados por Trump y uno por Biden, no falló desde el estrado el miércoles. El tribunal está considerando si anula la orden de un juez de distrito de junio que le dio una victoria temprana al gobernador Gavin Newsom en el caso, cuando ordenó que el control de los elementos de la Guardia Nacional regresara al estado.

Mientras tanto, el gobernador Newsom anunció que desplegará la Guardia Nacional de California bajo su mando en una “misión humanitaria” para apoyar a los bancos de alimentos ante los retrasos en los beneficios alimentarios durante el cierre del Gobierno federal.

El Gobierno de Trump planea enviar docenas de agentes federales a otra ciudad, San Francisco, el jueves para una nueva ronda de esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración y lucha contra el crimen tan pronto como esta semana, según una fuente familiarizada, dijo a CNN.

Una jueza federal en Oregon llevará a cabo una audiencia el viernes para considerar si disuelve o suspende la orden de restricción temporal que emitió a principios de este mes, la cual prohíbe al Gobierno de Trump desplegar soldados de la Guardia Nacional en Portland.

A principios de esta semana, un panel de tres jueces de la corte de apelaciones dictaminó que una jueza de un tribunal inferior excedió su autoridad al bloquear la decisión del presidente Trump de desplegar militares en Portland.

Un grupo de 26 exgobernadores presentó un escrito el miércoles en apoyo de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito vuelva a considerar la decisión en pleno, lo que significa que un grupo más grande de jueces del tribunal de apelaciones reconsiderará el caso, en lugar del panel estándar de tres jueces.

La jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., April Perry, ordenó una extensión de la orden que bloquea el despliegue de militares de la Guardia Nacional en Chicago hasta el fallo final, después de que ella bloqueara temporalmente el despliegue en el estado a principios de este mes.

Es probable que la extensión permanezca vigente hasta que haya un juicio completo sobre el tema o la Corte Suprema intervenga. El máximo tribunal podría fallar rápidamente, posiblemente en cuestión de días.

El alcalde del condado de Shelby, Lee Harris, dijo en una conferencia de prensa que ha habido un “aumento” en arrestos, fichajes y fijación de fianzas por delitos menores en Memphis, lo cual está vinculado a la llegada de algunos agentes federales y elementos de la Guardia Nacional a la ciudad.

Harris y otros demandantes presentaron una demanda la semana pasada contra el gobernador y el fiscal general del estado por permitir el despliegue de la Guardia Nacional de Tennessee en Memphis bajo la dirección de Trump.

Yenisey Rodríguez, una de las principales abogadas de los demandantes, dijo en la conferencia de prensa que “el fondo de nuestro caso” es la solicitud de una orden judicial temporal, que será considerada en una audiencia judicial el 3 de noviembre. Un juez del tribunal de distrito estatal negó el lunes su solicitud de impedir temporalmente el despliegue antes de la audiencia.

