Detienen en Cuba a Zhi Dong Zhang, ciudadano chino acusado de tráfico millonario de cocaína y fentanilo en EE.UU.

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El ciudadano chino Zhi Dong Zhang, también conocido como “Brother Wang” y quien está acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas y lavado de dinero por cientos de millones de dólares, fue detenido en Cuba luego de haber escapado de su custodia en México en julio, dijo a CNN este miércoles una fuente federal mexicana con conocimiento del caso.

Las autoridades mexicanas están a la espera de que las de Cuba informen si el hombre será deportado o entrará a un proceso de extradición hacia el país, agregó la fuente.

CNN contactó a la Cancillería de Cuba para pedir información sobre el caso y está en espera de respuesta.

CNN también busca saber si Zhi Dong Zhang cuenta con representación legal y cómo se declara por los cargos en su contra.

Zhi Dong Zhang fue detenido en octubre de 2024 en la Ciudad de México. Instituciones de seguridad de México informaron entonces en un comunicado que fue arrestado con fines de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Documentos judiciales muestran que Zhi Dong Zhang en efecto tiene estas acusaciones en Estados Unidos.

Las autoridades de México detallaron en octubre que el hombre es considerado presunto responsable de exportar, transportar y distribuir más de 1.000 kilogramos de cocaína, 1.800 de fentanilo y 600 de metanfetaminas, así como de lavar más de US$ 150 millones anuales de ganancias ilícitas.

También dijeron que trabajos de inteligencia indican que sus actividades ilegales “se realizaban en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, América Central, Europa, China y Japón” y que “ha sido señalado de formar alianzas con organizaciones delictivas de México para realizar al trasiego”.

En julio de este año, la Fiscalía General de México y la Fiscalía de Quintana Roo, un estado del Caribe mexicano, informaron que Zhi Dong Zhang había escapado de custodia, por lo que pidieron ayuda para localizarlo y activaron un operativo de búsqueda que finalmente llevó a su nuevo arresto en Cuba.

CNN contactó a la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para pedir comentarios sobre esta detención y está en espera de respuesta.

El arresto ocurre mientras los gobiernos de México y Estados Unidos mantienen una relación tensa por temas como la seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico, en los que se han comprometido a tener cooperación bilateral.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.