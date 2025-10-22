Bessent afirma que Estados Unidos anunciará un aumento sustancial de sanciones contra Rusia

Por Kit Maher y Kaitlan Collins, CNN

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que la Casa Blanca anunciará “un aumento sustancial de las sanciones contra Rusia”.

“Vamos a anunciar después del cierre de esta tarde, o a primera hora de mañana, un aumento sustancial de las sanciones a Rusia”, dijo Bessent a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles por la tarde.

“Tendremos que esperar y ver qué es”, añadió.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que se espera que el presidente anuncie un aumento significativo de las nuevas sanciones contra Rusia. No se espera que las sanciones se refieran a China.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

